Заявления Путина демонстрируют, что он не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на предложенном США мирном плане.

Последние заявления российского лидера Владимира Путина о войне в Украине и мирном плане показывают, что Россия не отступила от своих максималистских целей и стремится к мирному соглашению без гарантий безопасности, чтобы в будущем возобновить агрессию. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, Путин в своем выступлении 17 декабря подтвердил приверженность России достижению более широких территориальных целей в Украине, заявив, что Россия "освободит свои исторические земли" военными средствами, если Украина и Запад "откажутся от содержательных дискуссий"

"Это заявление Путина, вероятно, направлено на то, чтобы возложить ответственность за продолжение российской агрессии на Украину, а не на Россию", - подчеркивают аналитики.

Видео дня

Заявления Путина также демонстрируют, что он не будет удовлетворен мирным соглашением, основанным на предложенном США 28-пунктном мирном плане, и будет стремиться к достижению своих целей после любой приостановки боевых действий на условиях, не соответствующих этим целям.

"Повторяющиеся заявления Кремля, противоречащие некоторым элементам плана из 28 пунктов, ставят под сомнение готовность Путина принять даже это предварительное соглашение и демонстрируют, насколько важна надежная гарантия безопасности для Украины для долговечности любого соглашения", - отмечают в ISW.

В то же время в Кремле неоднократно публично отвергали идею таких гарантий, в частности, категорически выступают против присутствия иностранных военных контингентов на территории Украины.

"Кремль, вероятно, стремится к мирному соглашению без гарантии безопасности с целью создания условий для возобновления Россией агрессии против Украины в будущем, чтобы достичь максималистской военной цели Путина — установления полного эффективного контроля над Украиной", - считают в ISW.

Война в Украине - заявления РФ

Ранее Путин заявил, что Россия не откажется от своих целей по захвату территорий в Украине и достигнет их дипломатическим или военным путем. Он также заявил, что у России есть возможности увеличить темпы наступления на ключевых направлениях.

замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Украина "на грани" заключения соглашения о прекращении войны, однако есть условия, по которым Москва не пойдет на компромисс. Это касается контроля над пятью оккупированными регионами и присутствия войск НАТО на территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: