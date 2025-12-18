Известный астролог объяснила, что будет происходить в грядущем году.

Грядущий Новый год пройдет под покровительством Красной Огненной Лошади. Эксперты по эзотерике, составляя гороскоп для знаков Зодиака, говорят, что следующие 365 дней обещают быть интересными. Астролог, таролог, кармист, маг и духовный наставник Леся Шуманська в комментарии УНИАН рассказала, для кого будет удачным 2026 год и чего ждать людям.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Общий гороскоп на 2026 год - что обещают звезды

По словам эксперта, 2026-й принесет быстрые события, резкие повороты и возможности, которые появляются так же внезапно, как и исчезают. Астролог и таролог Леся Шуманська называет этот год временем "стабильной нестабильности", когда управлять обстоятельствами будет сложно, но именно в хаосе открываются лучшие шансы. Она рассказала, какие плюсы и риски несет энергия года и как использовать ее так, чтобы Фортуна работала на вас.

Шуманська считает, что 2026 год - это период шансов, событий, которые разворачиваются стремительно и непредсказуемо, а также резких поворотов, которые трудно контролировать.

"Главная формула года - "стабильная нестабильность". В течение этого года каждый из нас почувствует, что такое настоящая изменчивость обстоятельств. Но воспринимать это как катастрофу - ошибка. Он приносит не только вызовы, но и возможности, которые открываются тем, кто готов двигаться вместе с ритмом изменений", - говорит Шуманська.

Астролог привела ключевые сильные и слабые стороны энергии 2026 года, а также советы, которые помогут пройти 2026-й в гармонии и использовать его потенциал себе во благо.

Плюсы:

неожиданные шансы;

возможности для расширения и масштабирования;

подарки судьбы, бонусы;

вознаграждение за добрые дела;

смена работы, места жительства и так далее;

расширение горизонтов;

изменение мировоззрения;

путешествия;

расширение деятельности за границу;

рост авторитета и уровня экспертности.

"2026 станет судьбоносным для тех, кто готов двигаться, а не сидеть на "заднице ровно" в ожидании чуда". Шуманська намекнула, для кого будет удачным 2026 год: "Чудеса будут, но только с теми и для тех, кто будет к ним готов".

Минусы:

непредсказуемость событий;

невозможность контролировать свою жизнь;

состояние "белка в колесе";

жертва обстоятельств;

необдуманные, рискованные поступки;

поиск виновных в неудачах;

неприятие того, что будет происходить;

шансы будут пролетать мимо;

тотальное невезение;

невозможность достичь успеха.

"Главной задачей, вызовом этого года будет готовность принимать любой ход событий, быть гибким и адаптивным. Доверять Вселенной и знать, что все, что ни делается - к лучшему и к Добру. Даже если будет казаться, что все против нас.", - говорит астролог.

По ее словам не стоит форсировать событий и не продавливать: если не идет, тормозится, стагнирует, отпускаем, даем себе время на то, чтобы ситуация развернулась.

Точкой опоры в 2026 будет уровень мастерства, квалификации и желание его неустанно повышать. Ведь поймать птицу удачи за хвост удастся лишь тому, кто будет готов.

"Рекомендую брать все, что будет приходить в этом году: госпожа Фортуна очень капризна и больше не даст шанса тому, кто его упустит из-за своей непутевости, лени и нежелания брать управление своей жизнью в свои руки", - подчеркнула Шуманська.

Она говорит, что стоит обращать внимание на знаки, доверять своей интуиции (она будет сильной в этом году). Но самое главное - это быть оптимистом и любой ценой поддерживать позитивный настрой и в любом событии видеть хорошее, не зацикливаться на негативе.

"Почему?" Потому что господин Юпитер, управляющий Колесом Фортуны расширит и масштабирует все, до чего дотянется)) Поэтому делайте выводы сами). Высшим уровнем проживания 2026-го будет умение создать шансы и возможности самому себе. Для этого надо быть дерзким, самоуверенным и решительным!", - отмечает Шуманська.

Каким будет новый год 2026 для знаков Зодиака

Таролог также объяснила, какой год 2026 будет для представителей зодиакального круга. По ее словам, 2026-й условно можно разделить на две части.

"До конца июля 2026 года мы еще движемся по старой программе лунных узлов, которые находятся на оси Дева-Рыбы. Для Дев - это время завершения важных процессов: нужно раздать кармические долги, упорядочить жизнь, очистить пространство (как внутреннее, так и внешнее) и заложить фундамент новой позитивной кармы", - объясняет Шуманська.

Рыбам же до конца июля 2026 года стоит брать все возможности, предложения, идеи, инсайты, отметила астролог.

"Все, что способствует развитию, двигает вперед и открывает новые направления - это ваш ресурсный период, который важно прожить активно, а не пассивно. Потому, что следующий период с такими возможностями наступит аж через 18 лет!", - подчеркнула она.

В конце июля 2026 года ситуация меняется: лунные узлы переходят на ось Лев-Водолей, говорит кармист.

"Девы могут выдыхать - цикл напряженной кармической работы завершается. А вот Львы принимают условную "эстафету" кармических уроков, воздаяния долгов, очищения своей кармы. Начинается период глубокой трансформации. Придется работать с долгами - не только материальными. Нужно будет переосмысливать поведенческие модели, очищать негативные программы, укреплять положительную карму. Период непростой, иногда жесткий, но очень важный. Если у вас есть знакомые Девы, спросите, как им давались предыдущие полтора года - это поможет понять, что ждет вас в следующем цикле", - отмечает Шуманська.

По ее словам у Водолеев в конце июля 2026 года начинается судьбоносный период примерно на год и восемь месяцев: будут появляться предложения, возможности, новые направления, идеи и люди.

"Совет один: берите все, что приходит или хотя бы рассматривайте каждую возможность. Это ваш этап развития, который важно прожить максимально активно. Даже негативные, неприятные события рассматривайте как такие, которые откроют вам путь к новому. Заберут то, что вам реально мешает", - подытожила кармист.

Близнецы и Стрельцы продолжают находятся в напряжении до конца июля 2026-го.

"Последние полтора года уже были кризисными: многое ломалось, приносило недовольство, требовало изменений, возможно из вашей жизни уходили люди, которые уже "отработали" свою программу рядом с вами. Это то время, когда, если вы сами не решаетесь на трансформацию, жизнь делает это вместо вас - через неожиданные разрывы, повороты сюжета, резкие события", - отметила Шуманская.

По ее словам переломный период завершится летом, поэтому стоит использовать эту энергию для того, чтобы изменить то, что уже давно хотели, но не могли.

После перехода узлов в ось Лев - Водолей напряжение переходит к Скорпионам и Тельцам.

"Примерно год и восемь месяцев их ждут переломные ситуации, когда многое перестает работать по старинке. Все, что не является настоящим призванием, миссией или искренним выбором, будет разрушаться или потребует радикального пересмотра. Станет возможным изменить то, что уже давно хотелось - пересидеть на диване не получится", - говорит астролог.

Леся Шуманська отмечает, что переход узла Кету в знак Льва так или иначе коснется всех, потому что "Лев - о нас, нашем Эго, успехе, эмоциях и так далее".

"А Кету это все будет забирать, чтобы условно наполнить себя. Высокие эмоциональные качели, состояние недовольства и собой, и всем, что вокруг, отсутствие радости от жизни будут продолжаться в течение следующих год и восемь месяцев", - отметила астролог.

Поэтому для всех знаков Зодиака и Львов в частности, кармист предоставила следующие рекомендации:

ознакомиться с Кармическим Менеджментом (Майкл Роуч);

отпускать и принимать что-либо с любовью и благодарностью;

очень хорошо будет работать "если тебе плохо, найди кому хуже и помоги ему";

делать добрые дела, эмоционально поддерживать других и быть благодарными;

консультации у астрологов, кармистов, психологов, психотерапевтов, если не можете справиться самостоятельно.

"Особенно актуальным выше сказанное будет в сезон Льва (23.07-23.08.2026), а также Тельца (20.04-20.05.2026) и Скорпиона (23.10-21.11.2026) и в периоды коридоров затмений", - подчеркнула она.

Также кармист отметила, что представители всех других знаков Зодиака скорее всего не сильно заметят судьбоносность данного периода, впрочем Шуманська добавила, что Раки будут следующими, кто примет у себя Кету, поэтому готовиться можно начинать уже.

