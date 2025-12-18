Рассказываем, как получить прописку в Германии украинцу и обязательно ли регистрироваться.

Прописка в Германии (Anmeldung) обязательна для всех, кто переезжает. Такая регистрация открывает доступ к медицинскому обслуживанию, социальным выплатам и большинству госуслуг. Как сделать прописку в Германии - какие документы понадобятся, в какие сроки нужно уложиться и можно ли жить без прописки, рассказываем подробно в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядит социальное жилье в Германии и как его получить.

Где взять прописку в Германии для украинцев - куда идти

Прописка, или правильнее говорить регистрация в Германии Anmeldung - это не желание, а обязанность каждого жителя. То есть, регистрируясь, вам нужно уведомить государство о том, где вы живете, и сделать это в течение 14 дней после переезда, пишет издание Ukrainian in Germany.

Видео дня

Где делают прописку в Германии? Обычно регистрироваться идут в местный офис регистрации - Bürgeramt или Einwohnermeldeamt, после чего на руки выдают документ - Meldebescheinigung с подтверждением адреса проживания. И, если посудить, то эта бумага нужна не столько государству, сколько самому жителю - именно на его основании оформляется налоговый номер, медстраховка и т.п.

Без регистрации нельзя:

оформить временную защиту (Aufenthaltstitel §24);

открыть счет в банке;

получить выплаты от Jobcenter или Sozialamt;

оформить договор аренды, страховку.

Регистрация необходима также, если нужно записать детей в школу или детсад.

Какие условия для прописки-регистрации:

регистрироваться нужно всем, кто живет в Германии свыше трех месяцев - это правило касается как немцев, так и иностранцев, студентов, беженцев, работников и их семей;

регистрация нужна, если даже вы живете у родственников или знакомых больше трех месяцев;

регистрироваться нужно также, если живете в чужом жилье/арендуете, и в этом случае нужно подтверждение от хозяина - Wohnungsgeberbestätigung.

Как уже говорили, зарегистрироваться нужно в 14-дневный срок, но, если вы не успеваете, это не критично - главное, записаться заранее и сохранить подтверждение брони.

В крупных городах запись онлайн - самый надежный способ, очереди по живой очереди могут быть расписаны на месяцы:

Берлин: service.berlin.de - Termin buchen - Anmeldung einer Wohnung;

Мюнхен: muenchen.de/rathaus - Terminvereinbarung Bürgerbüro;

Гамбург: hamburg.de - Behördenfinder - Anmeldung Wohnsitz;

Кельн: stadt-koeln.de - Bürgerdienste - Termine online buchen.

Также записаться на прием можно по телефону или пойти лично, если вы находитесь в небольшом городе.

Какие документы нужны и сколько стоит прописка в Германии

Для регистрации понадобятся:

паспорт или ID-карта - для украинцев нужен внутренний паспорт + подтверждение временной защиты (если подано заявление);

Anmeldeformular (форма регистрации) - ее можно скачать с сайта города, взять в Bürgeramt (у стойки), заполнить онлайн и распечатать;

Wohnungsgeberbestätigung - подтверждение от арендодателя, что вы реально проживаете по указанному адресу;

подтверждение записи (Terminbestätigung) - его нужно распечатать или показать на телефоне.

Если вы регистрируете семью, то также нужны будут свидетельства о браке и рождении детей, если живете у знакомых - копии Mietvertrag и паспорта владельца, если размещены через Sozialamt или Jobcenter - справку о размещении.

Прописка в Германии для украинцев и местных жителей бесплатна, если это базовая регистрация по новому адресу. Но дополнительные услуги могут быть платными:

если выдают дубликат Meldebescheinigung (справка о регистрации) - около 5-10 евро;

если нужно исправить данных (например, если вы ошиблись при заполнении формы) - порядка 10-15 евро;

если регистрируют второй адрес (Nebenwohnung) - до 20 евро в зависимости от города.

В большинстве городов можно платить картой или наличными, но в небольших лучше все-таки иметь при себе наличку.

Прописка в Германии для беженцев из Украины - особенности

Для украинских беженцев регистрация по месту жительства, как уже говорили, тоже обязательна. Без нее будет невозможно:

получить пластиковую карту Aufenthaltstitel;

оформить пособие;

подключить медицинскую страховку.

После регистрации в Bürgeramt ваш адрес автоматически попадает в базу данных, которую использует Ausländerbehörde для отправки официальных писем и решений по делам.

Важно: если вы переезжаете, то процедуру регистрации нужно пройти повторно, иначе письма от миграционной службы будут приходить по старому адресу.

Если вы живете не в частной квартире, а в жилье, предоставленном властями (например, через Sozialamt или Landkreis), у вас может не быть классической Wohnungsgeberbestätigung (подтверждения от арендодателя). Вместо него могут выдать Bestätigung über dauerhafte Gewährung einer Unterkunft - это справка о предоставлении постоянного жилья. Справку эту выдают в приемных центрах, лагерях или организациях, которые вас разместили, и этот документ служит официальным подтверждением адреса для Bürgeramt.

Если вы живете в первичном приемном центре, Anmeldung происходит автоматически - администрация лагеря делает это за вас. По факту вы получаете документ Ankunftsnachweis - это подтверждение прибытия и временного проживания. С ним можно:

посещать врача;

получать пособие;

регистрироваться в миграционных органах.

Важно: Ankunftsnachweis - это не Meldebescheinigung. В случае, когда вы переезжаете из лагеря в отдельное жилье, то нужно будет пройти обычную регистрацию в Bürgeramt и получить Meldebescheinigung.

Можно ли жить в Германии без прописки

Жить в Германии без регистрации - Anmeldung - крайне нежелательно, потому что:

без нее вы не получите Steuer-ID, медицинскую страховку, пособия, доступ к детским садам и школам;

если у вас будет фиктивная регистрация (Scheinanmeldung), то это является серьезным нарушением закона (§54 Bundesmeldegesetz) с возможным штрафом до 50 000 евро.

Платить придется и тому человеку, который подал заявку, так и арендодателю, выдавшему фиктивную Wohnungsgeberbestätigung.

Вас также могут заинтересовать новости: