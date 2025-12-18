Ранее журналист Такер Карлсон говорил, что в ходе обращения может быть объявлена война Венесуэле.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступает с обращением к нации. УНИАН передает важные заявления американского лидера.

Новость обновляется....

Свое обращение президент США начал с критики предыдущей администрации Джо Байдена. Он упомянул проблему вокруг мигрантов, коррупцию и т.д.

Видео дня

"Мне достался бардак, я его исправляю", – сказал он.

По словам Трампа, над США "смеялись во всем мире, но им больше не до смеха". Он также заявил о существенном снижении объемов наркотиков, которые попадают в страну.

Кроме того, Трамп похвалился своей ролью в завершении войны в Газе:

"Впервые за 3000 лет на Ближний Восток пришел мир".

Также Трамп заявил, что за первые 11 месяцев президентства он обеспечил 18 трлн долларов инвестиций в США. Не в последнюю очередь, благодаря пошлинам:

"Пошлины" – мое любимое слово".

Обращение Трампа к нации: важный контекст

В СМИ считают, что в ходе выступления Трамп затронет и Венесуэлу, отношения с которой в последнее время существенно обострились. Журналист Такер Карлсон утверждал, что во время обращения к нации американский лидер может объявить Венесуэле войну.

"Я, конечно, много разговаривал по телефону на эту тему. У меня нет власти. Я подкастер, но мне это очень интересно. И вот что я знаю на данный момент: вчера члены Конгресса были проинформированы о том, что грядет война", – сказал он.

Довольно неоднозначное заявление в соцсети Х опубликовал и советник президента США по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер.

"В течение многих лет Соединенные Штаты действовали как "обратная империя", используя свои вооруженные силы для обогащения иностранных государств и народов, жертвуя нашим богатством, безопасностью и суверенитетом исключительно в интересах и для процветания тех, кто находится за пределами наших границ. Все, что мы получили в ответ, – это мигранты. Больше этого не будет. Мощь Америки обеспечит права Америки. Вооруженные силы Америки будут защищать судьбу Америки. Для американцев, в первую очередь и всегда", – написал он.

Член Палаты представителей США, республиканец Карлос А. Гименес в соцсети Х тоже опубликовал довольно "загадочное" сообщение:

"И если деспотизм поднимает свой голос, последуйте примеру, который подал Каракас! Настало время для смелых людей".

Сообщения американских политиков были опубликованы незадолго до ожидаемого обращения Трампа к нации.

Вас также могут заинтересовать новости: