Температура снизится уже на следующей неделе.

В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет незначительно колебаться, а ближе к Рождеству к нам готовится прийти более свежая воздушная масса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Ориентировочно с 26-го декабря в Украине ожидается похолодание", - сообщила эксперт по погоде.

По ее данным, днем ожидается погода с небольшими "минусами", а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -5...-11 градусов.

Видео дня

В то же время Диденко акцентировала, что этот прогноз долгосрочный и еще потребует уточнения.

Погода в Украине - прогноз

До 18 декабря, а также 19-20 числа, по прогнозам Укргидрмоетцентра, существенных осадков не ожидается. Погодные условия будут оставаться стабильными, без существенных изменений. В ночные часы температура будет колебаться в пределах от +3° до -3°, днем - от 0° до +6°. На Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны будет теплее - от +4° до +10°. В целом погода будет иметь спокойный и почти неизменный характер, отметила синоптик.

Синпотик Наталья Птуха сообщила в комментарии Погода УНИАН, что потепление, вероятно, продержится примерно до 21 декабря. В то же время расчеты показывают, что впоследствии возможно постепенное снижение температуры. Однако говорить о точных показателях или гарантированном похолодании еще преждевременно.

Вас также могут заинтересовать новости: