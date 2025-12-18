Свой телефон с карточками военный потерял в бою.

В одном из отделений "Приватбанка" в Киеве военному с высокой ампутацией отказались выдавать банковскую карту. Об этом случае рассказали в Патронатной службе "Янголи".

Сообщается, что инцидент произошел в отделении на проспекте Берестейском, 27-А. 20-летний военный, который потерял на войне руки и ноги, хотел восстановить карточку, чтобы получать выплаты.

"20-летний солдат. На войну ушел в 18. В районе Изюмского на Харьковщине потерял все конечности. Высокие ампутации. Идейный, держится. Медицинский куратор нашей службы привезла его в ПриватБанк восстановить карточку – на нее должны поступить государственные выплаты", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что телефон с карточками военный потерял в бою. Новая карта была готова, и менеджер отделения попросила ветерана взять ее в руки и продержать возле лица для фото.

"У человека нет рук. Нет рук – нет карточки. Держать карточку другому человеку "нельзя". Единственная "альтернатива" от банка – оформить доверенность и выдать карту на имя медицинского куратора. Вдумайтесь. Человек, потерявший на войне руки и ноги, не может получить свои деньги, потому что не имеет рук. Стыдно было кому-то? Искали решение? Проявили человечность? Нет. Процедуры важнее человека, который за них воевал", – отметили в патронатной службе.

Отмечается, что украинский защитник решил ждать протез руки. Этот процесс может занять месяцы, возможно год.

"Без денег, которые государство ему должно. Мы это так не оставим. Государство, банки и бюрократия должны повернуться лицом к войску. Иначе – это измена, а не просто идиотизм", – добавили авторы сообщения.

Что говорят в "Приватбанке"

В учреждении прокомментировали скандал. На официальной странице банка в "Инстаграм" опубликована история с таким текстом:

"Ситуация с ненадлежащим предоставлением услуг ветерану в Киеве недопустима. Мы уже выясняем, как это могло произойти, и лично обеспечим доставку всех необходимых карт. Нам очень жаль, что эта ситуация возникла, и проведем внутреннюю работу, чтобы исключить подобное в будущем".

Скандалы из-за отношения к военным

В 2023 году в Днепре военного не пустили в ресторан из-за формы. Защитник не смог поужинать, поскольку его наряд "не соответствовал дресс-коду".

Похожий инцидент произошел и в Кременчуге. Военный хотел выпить кофе, но его даже не пустили в ресторан из-за одежды, объяснив это внутренними правилами.

Вас также могут заинтересовать новости: