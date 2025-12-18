В ВСУ говорят, что действия украинских военных лишают врага возможности маневра.

На Лиманском направлении Силы обороны Украины уничтожили полк армии РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

"Третий корпус и ГУР МО проводят совместные штурмовые действия на Лиманском направлении: уничтожен полк армии РФ! В результате слаженного взаимодействия уже удалось выровнять линию фронта и улучшить тактическое положение украинских сил в районе", - отмечают военные.

Уточняется, что за время сотрудничества указанных подразделений Сил обороны ликвидирован российский полк, значительное количество оккупантов захвачено в плен. Говорится, что действия украинских военных лишают врага возможности маневра и создают предпосылки для дальнейших решений на Лиманском направлении.

По словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, достижения на Лиманском направлении - продолжение традиции со времен освобождения Мощуна и прорыва вертолетов в Мариуполь, очередной пример взаимодействия побратимов из разных подразделений.

"Это прежде всего заслуга бойцов и боевых командиров, которые находят варианты решения любой задачи", - заявил командир спецподразделения ГУР Минобороны "АРТАН" Виктор Торкотюк.

Военные также обнародовали видео, на котором, по их словам, зафиксирована работа бойцов 3-го ОРБ Третьего армейского корпуса, 2-го мехбата Третьей штурмовой бригады, "FATUM" 60-й ОМБр и ГУР МО "АРТАН".

Ситуация на Лиманском направлении

Напомним, что недавно начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр Ростислав Ящишин рассказал, что на Лиманском направлении ВСУ держат село Заречное уже 2,5 года и на этом участке враг не имеет значительного продвижения.

По его словам, продвижение - это захват определенной позиции, а когда "оно просто ходит контуженное", непонятно, можно ли откровенно говорить о продвижении противника. Военный добавил, что враг время от времени доходит до Лимана и окрестностей.

В то же время Ящишин отметил, что в зоне ответственности 63-й бригады Силы обороны уничтожают оккупантов "пачками".

