В четверг, 18 декабря, в Киеве ожидается относительно теплая погода, а уже с 19 числа температура снизится на несколько градусов и не поднимется выше +2°...+3° в ближайшие дни. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение суток 18 декабря столбики термометров в столице покажут +2°...+5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-755 мм ртутного столба.
Погода 18 декабря
Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
В Тернополе 18 декабря ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями.
В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.
В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+7°.
В Одессе 18 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.
В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, облачно с прояснениями.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в четверг будетнебольшая облачность, +1°...+9°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.