С 19 числа температура в столице снизится на несколько градусов.

В четверг, 18 декабря, в Киеве ожидается относительно теплая погода, а уже с 19 числа температура снизится на несколько градусов и не поднимется выше +2°...+3° в ближайшие дни. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение суток 18 декабря столбики термометров в столице покажут +2°...+5°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 753-755 мм ртутного столба.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 18 декабря ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+7°.

В Одессе 18 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будетнебольшая облачность, +1°...+9°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.

