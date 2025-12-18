В издании напомнили, что Россия нарушила все современные нормы, пытаясь завоевать Украину.

Президент США Дональд Трамп отодвигает Европу на второй план, давя на Украину, чтобы она согласилась на несправедливый мир, однако континент до сих пор имеет одну сильную карту, если сможет набраться смелости, чтобы использовать ее, а именно 245 млрд долларов активов РФ, которые заблокированы в ЕС. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что большинство замороженных российских активов хранится в бельгийской глобальной расчетной палате Euroclear и Европа одобрила использование процентов от этих активов для поддержки Украины. В то же время ЕС продолжает оправдываться, чтобы избежать конфискации соответствующих средств. Однако для решения этого вопроса Украина предложила предоставить ей репарационный кредит.

"Идея заключается в том, чтобы превратить российские активы на финансового кота Шредингера: деньги есть и нет в коробке. ЕС займет у Euroclear около 164 миллиардов долларов на основе российских активов и выдаст Украине беспроцентный заем. Киев будет обязан вернуть его только после окончания войны и выплаты Россией репараций. Между тем требования России к Euroclear останутся неизменными", - объяснили в публикации.

Однако против такого займа выступает Бельгия, которая опасается, что в случае неудачи она может остаться виноватой России.

"На прошлой неделе ЕС попытался смягчить эти опасения, объявив экономическую чрезвычайную ситуацию, чтобы заморозить российские активы до тех пор, пока квалифицированное большинство не решит иначе", - отметили в издании.

Однако Бельгия хочет получили еще более сильные гарантии и ссылается на дополнительные юридические проблемы. Кроме того, страна опасается, что маневр с репарационным кредитом может увеличить расходы на заимствования для государств ЕС и подорвать доверие к евро как резервной валюте.

"Однако иностранные инвесторы, несомненно, понимают, что эта идея с кредитом - это не типичный договорной спор, а исключительная мера в ответ на неоимперскую угрозу Путина для Европы. Владимир Путин не занимался нарушением международного права, когда вторгся в Украину", - отметили в WSJ.

В издании добавили, что Euroclear имеет активы клиентов в более чем 50 странах, поэтому Россия может попытаться преследовать ее в других государствах.

"Было бы странной иронией и жалким проявлением слабости, если бы Европа позволила России использовать западные правовые нормы для возвращения своих денег после того, как Россия нарушила все современные нормы, пытаясь завоевать Украину", - подытожили журналисты.

Ранее Reuters писал, что ЕС скоро решит, как финансировать Украину в следующие два года, но есть нюанс. В издании подчеркнули, что наиболее вероятным вариантом является использование замороженных в ЕС российских активов, но это зависит от неопределенного одобрения Бельгии.

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС снял с повестки дня вопрос замороженных активов РФ. Он отметил, что это стало результатом "фоновых переговоров и борьбы", состоявшихся накануне вечером.

"Сегодня утром (17 декабря - УНИАН) президент Комиссии объявила, что Комиссия отступила и что вопрос российских активов не будет вынесен на стол переговоров. Если я правильно понял то, что сказала сегодня президент Комиссии, и я думаю, что понимаю это правильно, то она сказала, что российские активы не будут вынесены на стол переговоров завтра", - добавил Орбан.

