По словам военного, Россия пожертвовала огромными человеческими потерями ради бессмысленных территориальных завоеваний.

Украина вступает в четвертый год полномасштабной войны, которую ведет против нашего государства Россия. И невозможно игнорировать разрыв между заявлениями Кремля о своих победах на фронте и реальностью на местах.

Такое мнение в материале для The Washington Post высказал Евгений Малик — бывший украинский морской пехотинец, которого с 2022 по 2024 год удерживали в российских тюрьмах. Защитник отметил, что РФ в течение нескольких недель заявляла о захвате Купянска Харьковской области, а также объявила о контроле над Покровском Донецкой области.

Однако на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский появился в самом Купянске, заявив, что украинские войска оттеснили оккупантов в ходе успешной контратаки. В Покровске Силы обороны так же удерживают позиции.

"Москва создала альтернативную реальность, в которой ее войска неуклонно продвигаются вперед, стратегические цели достигаются, а война идет по плану. Но эти утверждения теряют всякую силу, как только их сравнивают с проверяемыми фактами. В этом году этот разрыв проявился как никогда остро", – отмечает бывший морпех.

Он объяснил, что есть различие между тактическими и стратегическими достижениями на передовой, и Кремль представляет первые как вторые.

Малик заметил, что на некоторых направлениях у РФ есть продвижение, она захватила десятки сел, пустых полей и заброшенных промышленных объектов. С точки зрения площади, Москва может даже утверждать, что ее достижения в 2025 году превзошли достижения 2024 года, но есть нюанс, пишет военный:

"Большинство этих территорий не имеют стратегической ценности. Это незначительные сельские районы без инфраструктуры, логистики и политической или экономической ценности. В этом году российские военные не захватили ни одного крупного или среднего города".

Помимо этого, армии РФ в 2025 году не удалось захватить ни одного ключевого транспортного узла. Не было ни одного оперативного прорыва, способного изменить ход войны. По словам военного, Россия пожертвовала огромными человеческими потерями ради бессмысленных территориальных завоеваний.

Москва также утверждает, что якобы захватила Волчанск, однако город остается зоной без стабильного присутствия РФ. Говорили в России и о своих "прорывах" на Сумском направлении – там не было никаких стратегических прорывов, утверждает Малик.

Некоторых из наиболее очевидных успехов армия РФ добилась в Запорожской области, но даже там продвижение врага не привело к более широкому оперативному и стратегическому прорыву.

По словам бывшего морпеха, в современной России пропаганда не является инструментом государства. Она просто определяет, как функционирует государство.

"Брифинги российских военных больше похожи на политические речи, чем на оперативные отчеты. Когда реальный успех недостижим, Москва заменяет его символическими жестами – снятыми на видео "освобождениями", церемониями поднятия флага в разрушенных кварталах и заявлениями о контроле над территориями, которые все еще являются предметом ожесточенных боев. Цель этих презентаций – не описать войну, а контролировать то, как ее воспринимает общество", – объясняет он.

Евгений Малик добавил, что 2025 год должен был стать годом, когда Россия превратит свое преимущество в мобилизации в значимые военные результаты.

Однако несмотря на то, что в мясорубку войны страна-агрессор бросила бесчисленное количество солдат, самые интенсивные сражения привели лишь к поверхностным тактическим изменениям. В 2025 году Россия понесла большие потери при меньшей отдаче, чем в 2024 году.

"Широко распространено мнение, что Россия выигрывает войну на истощение, неуклонно продвигаясь вперед. На самом деле, кампания России продолжает терпеть неудачу. Это всего лишь бесконечные "мясорубные" атаки, огромные потери, отсутствие стратегического прогресса – и организованная кампания Кремля по сокрытию своих катастрофических военных решений, в которой он заявляет, что его победа неизбежна. Не ведитесь на это", – констатировал бывший морпех Евгений Малик.

Россия официально озвучила расходы на войну против Украины в 2025 году. В Минобороны страны-агрессора их оценили в 5,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Для сравнения, на здравоохранение в 2024 году Россия выделила гораздо меньше – 3,7% ВВП.

Что касается ситуации на фронте, то, по данным Генштаба ВСУ, с начала суток 17 декабря и по состоянию на 22:00, там состоялось 125 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где 37 раз пытался продвинуться на позиции украинских защитников.

