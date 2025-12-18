18 декабря - важная дата для православных и всех украинцев.

Дата 18 декабря будет особенной для украинцев, поскольку наша страна отмечает очень значимый праздник сегодня в Украине. В христианском календаре чествуют знаменитого церковного деятеля, а народные обычаи рекомендуют заняться уборкой.

Какой сегодня праздник церковный

Святителя Модеста чествуют приверженцы нового православного календаря. Он прославился восстановлением разрушенного храма Гроба Господнего в Иерусалиме. В староцерковном стиле сегодня праздник чудотворца Саввы Освященного, которому молятся о семейном благополучии.

Какой сегодня праздник в Украине

В сегодняшнюю дату родилось немало известных личностей, чьи имена знакомы большинству украинцев. Самые известные именинники дня - писатель Николай Кулиш, художник Петр Холодный, поэт Юрий Косач и литературовед Михайлина Коцюбинская.

Национальный праздник 18 декабря - День военной контрразведки СБУ, посвященный специалистам по выявлению и устранению вражеских агентов. Во время полномасштабной войны значимость работы этих профессионалов еще больше возросла. Именно они устраняют российских шпионов и коллаборантов, предотвращая множество преступлений.

Какой сегодня праздник в мире

ООН установила на эту дату Международный день мигранта, направленный на улучшение качества жизни и борьбу с дискриминацией беженцев. Это событие также касается украинцев, поскольку многие наши граждане оказались за границей из-за военных действий.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День арабского языка, День выпекания печенья, День передаривания подарков, День близнецов, День борьбы с рассеянным склерозом.

Также 18 декабря интересно тем, что в эту дату родились многие мировые знаменитости - художник Пауль Клее, гитарист Кит Ричардс, кинорежиссер Стивен Спилберг, актер Брэд Питт, актриса Кэти Холмс, певицы Кристина Агилера и Билли Айлиш.

Какой сегодня праздник народный

Давние люди придумывали приметы после многолетних наблюдений за погодой. О сегодняшнем дне есть следующие:

если дым над трубой идет вверх, то скоро похолодает, а если стелется над землей, то будет потепление;

чем больше снега выпало, тем лучше в следующем году уродят овощи;

сильный ветер сулит метели и снегопады;

западный или южный ветер принесут улучшение погоды.

Наши предки 18 декабря занимались ремонтом, убирались в доме, утепляли окна и крышу. Есть обычай на благополучие и сытость - нужно купить новый веник и выбросить старый.

Некоторые обычаи дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник у православных. Принято обращаться к святителю Модесту о крепком здоровье и плодовитости домашнего скота, поскольку он считается покровителем животных.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом в праздник сегодня лень, нарушение обещаний, зависть. Не нужно выбрасывать пищевые остатки - лучше скормите их птицам. Нельзя пересчитывать и давать в долг деньги, иначе навлечете финансовые проблемы. Также не стоит забывать, что сейчас продолжается Рождественский пост. В течение него запрещается мясная, молочная и яичная пища.

