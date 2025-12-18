Дата 18 декабря будет особенной для украинцев, поскольку наша страна отмечает очень значимый праздник сегодня в Украине. В христианском календаре чествуют знаменитого церковного деятеля, а народные обычаи рекомендуют заняться уборкой.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник народный
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Святителя Модеста чествуют приверженцы нового православного календаря. Он прославился восстановлением разрушенного храма Гроба Господнего в Иерусалиме. В староцерковном стиле сегодня праздник чудотворца Саввы Освященного, которому молятся о семейном благополучии.
Какой сегодня праздник в Украине
В сегодняшнюю дату родилось немало известных личностей, чьи имена знакомы большинству украинцев. Самые известные именинники дня - писатель Николай Кулиш, художник Петр Холодный, поэт Юрий Косач и литературовед Михайлина Коцюбинская.
Национальный праздник 18 декабря - День военной контрразведки СБУ, посвященный специалистам по выявлению и устранению вражеских агентов. Во время полномасштабной войны значимость работы этих профессионалов еще больше возросла. Именно они устраняют российских шпионов и коллаборантов, предотвращая множество преступлений.
Какой сегодня праздник в мире
ООН установила на эту дату Международный день мигранта, направленный на улучшение качества жизни и борьбу с дискриминацией беженцев. Это событие также касается украинцев, поскольку многие наши граждане оказались за границей из-за военных действий.
Остальные всемирные праздники сегодня - это День арабского языка, День выпекания печенья, День передаривания подарков, День близнецов, День борьбы с рассеянным склерозом.
Также 18 декабря интересно тем, что в эту дату родились многие мировые знаменитости - художник Пауль Клее, гитарист Кит Ричардс, кинорежиссер Стивен Спилберг, актер Брэд Питт, актриса Кэти Холмс, певицы Кристина Агилера и Билли Айлиш.
Какой сегодня праздник народный
Давние люди придумывали приметы после многолетних наблюдений за погодой. О сегодняшнем дне есть следующие:
- если дым над трубой идет вверх, то скоро похолодает, а если стелется над землей, то будет потепление;
- чем больше снега выпало, тем лучше в следующем году уродят овощи;
- сильный ветер сулит метели и снегопады;
- западный или южный ветер принесут улучшение погоды.
Наши предки 18 декабря занимались ремонтом, убирались в доме, утепляли окна и крышу. Есть обычай на благополучие и сытость - нужно купить новый веник и выбросить старый.
Некоторые обычаи дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник у православных. Принято обращаться к святителю Модесту о крепком здоровье и плодовитости домашнего скота, поскольку он считается покровителем животных.
Что нельзя делать сегодня
Под запретом в праздник сегодня лень, нарушение обещаний, зависть. Не нужно выбрасывать пищевые остатки - лучше скормите их птицам. Нельзя пересчитывать и давать в долг деньги, иначе навлечете финансовые проблемы. Также не стоит забывать, что сейчас продолжается Рождественский пост. В течение него запрещается мясная, молочная и яичная пища.