В одном из ростовских пабликов жалуются, что дрон не был замечен радарами.

Ночью 18 декабря неизвестные дроны атаковали Ростовскую область страны-агрессора России.

По данным местных властей, была "отражена" атака над Западным жилым массивом города. Такое заявление сделал мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Позже он заявил, что в ходе атаки был поврежден танкер.

"Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере, ранее пострадавшем у причала в ЗЖМ в результате атаки БПЛА. Разлива нефтепродуктов удалось избежать. К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие", – сказано в сообщении.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также подтвердил, что в порту Ростова было повреждено судно. Однако он ограничился формулировкой "воздушная атака", не упоминая конкретные средства поражения.

"По предварительным данным, среди экипажа есть жертвы", – добавил он.

"Враг как-то разнюхал, что у нас в порту стоит танкер с чем-то горючим и рассчитал маршрут, чтобы незаметно подвести дрон. Радары не засекли их на подлете, беспилотную опасность не объявляли, поэтому ими могли управлять по интернету в прямом эфире".

Недавно в порту Новороссийска была атакована подлодка проекта "Варшавянка". Использовали для атаки подводные дроны Sub Sea Baby.

Это судно было носителем ракет "Калибр", которые РФ не раз запускала по мирным городам Украины. На борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Отмечалось, что в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя. По данным СБУ, стоимость подлодки – около 400 млн долларов.

