По словам Роксоланы Пидласой, первые транши "репарационного кредита" желательно получить в первом квартале следующего года.

Без дополнительной внешней помощи Украине не будет хватать денег на финансирование социальных расходов уже с 1 апреля 2026 года. Об этом сказала председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Она напомнила, что Украина финансирует армию за счет собственных средств и отметила, что "о стабильности выплат для военнослужащих и стабильных поставках оружия и боеприпасов, которые закупаются за средства государственного бюджета, можно не переживать. Здесь никаких перебоев не будет".

В то же время, по словам Пидласой, без денег ЕС Украина не сможет в следующем году полностью профинансировать социальную сферу, то есть, в частности, образование, здравоохранение.

"Гуманитарные и социальные расходы у нас попадают в плоскость дефицита бюджета и для того, чтобы их полностью обеспечить, нам нужно финансирование в размере 45,5 миллиарда долларов, из которых нам нужно получить от 18 до 22 миллиардов долларов... Мы понимаем, что в первом квартале мы справимся. А дальше нужно, чтобы какое-то решение было принято", - отметила она.

Глава бюджетного комитета добавила, что лучше всего, чтобы в январе 2026 года было принято окончательное решение о получении Украиной репарационного кредита, и первые транши начались в первом квартале 2026 года.

Если же договориться о предоставлении Украине "репарационного кредита" не получится, то, по словам руководителя бюджетного комитета, Еврокомиссия может рассмотреть вариант предоставления Украине кредита от ЕС под гарантии государств-членов или займов от стран-членов блока. Руководитель бюджетного комитета подытожила:

"Возможно, будет продолжена передача Украине процентов от замороженных активов РФ. Но нужно понимать, что это небольшая сумма. Эти замороженные активы генерируют где-то до 4-5 миллиардов евро в год".

Судьба "репарационного кредита"

Как известно, 18-19 декабря лидеры стран-членов ЕС соберутся на заседание Европейского совета и рассмотрят вопрос финансирования Украины в 2026-27 годах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что продолжается работа по поводу использования замороженных российских активов в Европе для нужд Украины. Он ожидает, что 18 декабря на саммите ЕС удастся принять политическое решение по использованию замороженных активов.

Мерц отметил, что соответствующее решение можно принять квалифицированным большинством. Это означает, что Венгрия или Словакия не смогут затормозить процесс выделения репарационного кредита.

Впрочем, предоставление Украине кредита может вызвать потенциальные проблемы с ликвидностью для депозитария Euroclear, который хранит львиную долю замороженных активов РФ.

США тоже не против получить, по крайней мере, часть замороженных активов РФ. По данным СМИ, американские фирмы могут получить 100 миллиардов долларов от российских активов для финансирования реконструкции Украины, а правительство США получит 50% прибыли от проекта по восстановлению.

