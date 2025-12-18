Одна из причин – животным может просто нравиться поедание травы. Но она не основная.

Если у вас есть кот или собака или вам хотя бы приходилось наблюдать за этими домашними животными, то вы, наверное, видели, как они иногда аппетитно едят траву. Зачем они это делают и является ли трава важным дополнением к их рациону, рассказало издание IFLScience.

В исследовании 2019 года опросили более 1000 владельцев кошек, чтобы узнать больше о вегетарианской склонности этих животных. Каждый проводил не менее 3 часов в день с любимцем и сообщал о своих наблюдениях.

Результаты показали, что поедание растений на самом деле очень распространенное и нормальное поведение среди кошек. Среди животных, участвовавших в исследовании, 71% ели растения по меньшей мере шесть раз в течение своей жизни, и только 11 процентов никогда не пытались это делать.

Некоторые считают, что коты едят траву, чтобы спровоцировать рвоту, но 91 процент владельцев кошек сказали, что поедание растений их любимцами не имело ничего общего с этой проблемой. Похоже, что рвота является скорее является распространенным побочным следствием поедания травы, чем конечной целью.

Зато считается, что употребление травы является эволюционным пережитком от кошачьих предков, для которых кишечные паразиты были большой проблемой. Употребление растений увеличивает мышечную активность в пищеварительном тракте, что является эффективным способом избавиться от этих неприятных жителей в кишечнике. Сегодня большинство кошек качественно ухожены и по большей части не склонны подхватывать паразитов, но все же эти животные не могут устоять перед желанием поесть зелени, которое было у их предков.

Почему собаки едят траву

В подобном исследовании владельцев собак спросили о пищевых привычках их питомцев. Из 47 опрошенных 79 процентов ответили, что действительно их собака любит есть траву или другие растения.

После этого ученые обратились к всемирной сети в поисках владельцев собак, чтобы глубже исследовать это поведение. Всего было собрано 3 340 анкет, из которых 1 571 соответствовала критериям исследования. Из них 68% собак ели растения ежедневно или еженедельно, причем трава была самым популярным выбором в 79% случаев.

Лишь небольшое количество собак, похоже, ели растения, когда им было плохо (9 процентов), а рвота возникала после употребления растений только у 22 процентов собак. Не обнаружили существенной связи этой привычки с полом, породой или рационом. Зато младшие собаки, как правило, ели широкий спектр растений и делали это чаще, чем старшие, без явной связи с болезнью или рвотой. Так почему же они это делают?

"Хотя это исследование изучало растительноядение только у домашних собак, такое поведение также можно наблюдать у волков и других диких псовых. Поскольку это поведение, вероятно, было сохранено благодаря одомашниванию и искусственному отбору, вероятно, оно служит определенной биологической цели. Нужны дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какое именно преимущество может давать поедание растений - например, усиление моторики желудочно-кишечного тракта или выведение кишечных паразитов", - говорят исследователи.

Еще одно возможное объяснение того, зачем собаки едят траву, - потому что просто им это нравится, пишет издание.

Нужно ли котам и собакам есть траву

Считается, что котам и собакам не нужно есть траву, но нет никакой реальной необходимости запрещать им это делать, и им это может даже нравиться. Единственное предостережение - держать их как можно дальше от газонов, обработанных химикатами.

Другие интересные факты о животных

Ранее УНИАН рассказывал, какое животное в океане самое умное. Отмечалось, что нет однозначного мнения по этому поводу, но в основном эксперты называют дельфинов и осьминогов. Так, дельфины очень умные и социальные животные благодаря большому мозгу. Эти животные издают особые звуки, способны распознавать звуки других дельфинов, имеют собственный характер, чувствуют окружающий мир.

Между тем у осьминогов интеллект другой. У них один центральный мозг, а две трети нейронов размещены в руках. Это означает, что каждая рука имеет собственный своеобразный "мини-мозг" и может действовать независимо. Это особенно полезно, когда существо охотится. Они также могут чувствовать вкус всего, к чему прикасаются, благодаря специальным клеткам в своих присосках.

