В частности. любовь не боится расставаний.

Эксперты рассказали, как понять, что вы действительно влюблены, а не лишь увлечены. Определить, не путаете ли вы любовь с увлечением, могут помочь 6 простых признаков, пишет YourTango.

"Одно из ключевых различий между любовью и увлечением в том, что когда человек увлечен, он сосредоточен только на том, какие эмоции вызывает другой человек, и ему неважно, взаимны ли чувства", - говорится в статье.

Отмечается, что некоторые признаки увлечения очень похожи на любовь. Именно их стоит разобрать, чтобы понимать разницу и строить действительно крепкие, счастливые отношения.

Видео дня

Чем любовь отличается от увлечения - 6 признаков

Вот какие отличия перечисляют эксперты:

Когда вы любите, ваши чувства раскрываются постепенно. Они не делают вас безумными или подавленными. Любовь приносит спокойствие, гармонию и уверенность. Она успокаивает и поддерживает вас.

Любовь свободна. Вы не боитесь потерять человека, ведь не желаете владеть им. Вы даете ему пространство развиваться в своем темпе. Вы позволяете ему быть самим собой и раскрывать потенциал.

Любовь не боится потери. Даже если любимого рядом нет, вы знаете, что справитесь. Этот человек уже "встроен" в вашу жизнь на уровне души, и физическая разлука не способна разлучить вас. Любовь остается, несмотря ни на что.

Любовь принимает человека со всеми его недостатками. Тем не менее вы цените его полностью, принимаете с его ошибками и "шрамами". Любовь признает, что идеала нет, но сердце отдано полностью.

Любовь делает вас частью другого человека. Вы не разрушаете себя из-за боли, а сохраняете внутреннюю целостность. Вы поддерживаете связь, доверие и уважение, даже если сталкиваетесь с трудностями.

Любовь не боится расставаний. Вы желаете ему добра, заботитесь и уважаете, независимо от присутствия или отсутствия рядом.

"Если вы думаете, что любовь - это страдание и истощение, пора отбросить эту идею. Любовь вдохновляет и помогает развиваться. Любовь не убивает - она строит и растет со временем. Увлечение же со временем проходит", - говорится в статье.

Напомним, ранее психолог рассказал, почему пары ругались в 2025 году чаще всего.

Вас также могут заинтересовать новости: