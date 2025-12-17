Осадки ожидаются на Закарпатье.

В четверг, 18 декабря, в Украине продолжится теплая для этого времени года погода. В большинстве областей будет +4°...+7°, на северо-востоке +2°...+5°, а на юге страны воздух прогреется до более приятных +7°...+10°. Практически по всей стране будет сухо, ожидается облачная погода с прояснениями. Только на Закарпатье и в Карпатах ожидаются осадки в виде небольшого дождя, а в горах - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.

В Тернополе 18 декабря ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+7°.

В Одессе 18 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.

В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будетнебольшая облачность, +1°...+9°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.

18 декабря - какой праздник, приметы погоды

18 декабря в народном календаре - мученика Севастиана. По приметам, если день туманный, то весь год будет дождливый.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: