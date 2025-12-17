В четверг, 18 декабря, в Украине продолжится теплая для этого времени года погода. В большинстве областей будет +4°...+7°, на северо-востоке +2°...+5°, а на юге страны воздух прогреется до более приятных +7°...+10°. Практически по всей стране будет сухо, ожидается облачная погода с прояснениями. Только на Закарпатье и в Карпатах ожидаются осадки в виде небольшого дождя, а в горах - с мокрым снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
- Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью 0°, днем +7°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +5°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +5°.
- В Тернополе 18 декабря ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.
- В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+4°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+7°.
- В Одессе 18 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в четверг будетнебольшая облачность, +1°...+9°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
18 декабря - какой праздник, приметы погоды
18 декабря в народном календаре - мученика Севастиана. По приметам, если день туманный, то весь год будет дождливый.