Магнитная буря не должна быть сильной, однако метеочувствительные люди могут почувствовать неприятные симптомы.

Сегодня, 18 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствую данные meteoagent.

Как сообщается, К-индекс будет на уровне 5, что соответствует слабой магнитной буре.

О том, что сегодня будет небольшой шторм, соообщает и Британская геологическая служба.

по данным ученых, наша планета до сих пор находится под влиянием высокоскоростного потока из корональной дыры, который повысил скорость солнечного ветра и вызвал небольшое усиление межпланетного магнитного поля. Ожидается, что скорость солнечного ветра сегодня будет снижаться, и дальнейшего усиления в оставшиеся периоды не прогнозируется.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Считается, что магнитные бури могут вызывать головную боль, слабость и скачки давления, поэтому важно подготовить организм заранее.

В такие дни рекомендуется больше отдыхать, избегать стрессов и переутомления. Полезно пить достаточное количество воды, ограничить кофе и алкоголь.

Лёгкие прогулки на свежем воздухе и полноценный сон помогают стабилизировать самочувствие.

Людям с хроническими заболеваниями стоит соблюдать рекомендации врача и держать под рукой необходимые лекарства.

