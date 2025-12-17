По его словам, при наличии достаточного количества современных ракет Украина могла бы вывести из строя значительную часть предприятий ВПК РФ.

Дальнобойное оружие для Украины могло бы изменить ход войны и усилить безопасность Европы. Об этом заявил авиаэксперт Валерий Романенко в эфире "Киев24".

"Для Европы была бы идеальная ситуация, если бы они дали нам дальнобойное оружие, и мы бы просто уничтожили российскую военно-промышленную силу. Европа получила бы серьезное время на подготовку к возможному российскому вторжению, скажем, через Прибалтику или другими путями - через Беларусь. Европейцы пока не воспринимают это как шанс", - сказал он.

По словам эксперта, при наличии достаточного количества современных ракет Украина могла бы вывести из строя значительную часть предприятий ВПК РФ.

"И тогда россияне вынуждены были бы начинать с нуля, строить технологические процессы на основе китайских поставок, китайских комплектующих", - подчеркнул Романенко.

Также он отметил, что места, где производятся ракеты и "Шахеды", достаточно сильно прикрыты противовоздушной обороной. Авиаэксперт добавил:

"Конечно, мы пробуем наносить туда удары, но, к сожалению, туда трудно прорваться. Это Московская область и, собственно, Елабуга. Это основное направление, как только мы получаем достаточное количество ракет. На мой взгляд, это приоритетные цели для наших дальнобойных средств поражения".

Усиление украинской ПВО

Как сообщал УНИАН, накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T.

Также он отметил, что в следующем году Берлин передаст Киеву "значительное количество" ракет AIM-9 Sidewinder для усиления ПВО.

