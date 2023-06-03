Не только замок Дракулы: чем туристов привлекает трансильванский город Брашов

В последние годы Румыния стремительно набирает популярность на туристической карте Европы. Украинцы при отсутствии авиасообщения в условиях войны тоже начали внимательнее присматриваться к соседней стране, которой действительно есть что предложить туристам. УНИАН.Туризм расскажет об одном из самых популярных туристических городов Румынии – Брашове, от которого просто рукой подать до знаменитого на весь мир замка Дракулы.

На ряду с Сибиу (Sibiu), Брашов (Braşov) считается одним из самых популярных среди туристов городов Румынии. И хотя эти города во многом похожи, различий между ними не меньше. Так, если Сибиу – это идеально вылизанный город (о нем можно почитать в нашем отдельном материале), то Брашов – это типичный туристический город со всеми его недостатками в виде толп туристов, очередей на популярных локациях и характерных запахов в закоулках. И, тем не менее, этот город определенно стоит посетить.

Немного фактов о Брашове

Датой основания города считается 1235 год, а его основателями называют рыцарей тевтонского ордена. Город возник как транспортный узел дорог через горные перевалы в Карпатах.

С середины 13 века за современным Брашовом закрепились несколько названий – немецкое Кронштадт, что значит "коронный город", латинское Корона и, собственно, местное Брашов. Историки до сих пор спорят, что Кронштадтом называли сам город, тогда как название Брашов применяли к административному округу. Другие говорят – оба названия касались города.

С 1950 по 1960 годы город имел название Орашул-Сталин, впрочем, от него, к счастью, решили отказаться в честь исторического еще до свержения коммунистического режима в стране.

Ныне Брашов – шестой по численности населения город Румынию, там проживает чуть более 250 тысяч человек. Также это второй по значимости промышленный центр страны – после столицы Бухареста.

Как доехать до Брашова

Добраться до Брашова можно разными способами, в зависимости от того, откуда вы приехали. К примеру, наше путешествие по Румынии проходило через несколько городов: сначала мы доехали поездом из венгерского Дебрецена до трансильванской столицы Клуж-Напока (о городе можно почитать в нашем отдельном материале). Оттуда мы отправились поездом в уже упомянутый город Сибиу автобусом, а уже оттуда – поездом до самого Брашова. Обратно из Брашова мы ехали прямым поездом Corona InterCity "Budapest – Bravov", который также делает остановки в Дебрецене и Клуже.

В целом, железнодорожное сообщение в Румынии достаточно развито, а цены на билеты – вполне приемлемые. Единственный момент: поскольку это горная страна – местами дорога что поездом, что автобусом занимает очень много времени, часто также с пересадками, ведь приходится много объезжать (зато какие виды!). Больше об особенностях румынского общественного транспорта читайте в нашем отдельном материале.

Кстати, уже летом 2023 года в Брашове планируют открыть аэропорт – первый аэропорт страны, построенный в пост-коммунистический период, а в целом 17-й аэропорт Румынии. Ожидается, что первые рейсы оттуда будут летать в Лондон, Барселону, Брюссель и несколько городов Германии. Кроме того, здесь планируют запустить сезонные рейсы на курорты Греции и Турции. Летать в Брашов будут преимущественно лоукостеры.

Также отметим, что поскольку румынская гражданская авиация сейчас переживает период развития – сюда активно продвигаются известные европейские лоукостеры, потому и цены на румынские рейсы сейчас вполне приятные. Эта информация довольно полезна для украинцев, ведь сейчас из-за российской войны в Украине отсутствует гражданское авиасообщение. Поэтому наши граждане летают по миру через аэропорты соседних стран (подробнее об этом читайте в нашем отдельном материале).

Где остановиться в Брашове

Поскольку Брашов – это очень популярный среди туристов город, это сказалось и на цене отелей: они здесь дороже, чем во многих других городах. В целом в городе достаточно мест размещения – более 500 вариантов на любой вкус и бюджет. Это и отели, и хостелы, и апартаменты.

Стоимость одной ночевки в Брашове в двухместном номере стартует от 700 гривень – это будет не самый новый пансион или апартаменты где-то в 2 километрах от центра. За хороший отель в историческом центре придется выложить не менее 2000 тысяч гривень за номер для двоих.

Где поесть в Брашове

Как и в каждом туристическом городе, в Брашове огромное количество заведений питания на любой вкус – от кофеен и наливаек до фастфуда и ресторанов национальной кухни. И если в Сибиу найти место в заведении с хорошими отзывами было довольно трудно, то в Брашове с этим гораздо проще.

А если вы вдруг загрустите за Родиной, то на главном туристическом променаде Брашова есть заведение украинской сети "Пьяная вишня".

Кстати, поскольку Румыния – винодельческая страна, советуем вам попробовать местные вина.

Что посмотреть в Брашове и вокруг

Чтобы получить максимум от посещения Брашова, советуем ехать сюда на несколько дней, ведь здесь на самом деле есть очень много чего интересного – как в самом городе, так и за его пределами.

Прогулка по историческому центру

На это можно смело выделять один день. Ну хорошо, половинки тоже хватит, если спешите. Среди основных мест, которые стоит добавить в свой must visit list – готическая Черная церковь 14 века, городская ратуша 16 века, ворота Катарины и Страда Сфорий, которую в некоторых источниках считают самой узкой улочкой не только Румынии, но и всей Европы – ширина ее 111-135 сантиметров.

Центр Брашова имеет типичное строение старинных западноевропейских городов с хаотичными улочками и симпатичными цветными домиками с красными крышами. Бесцельно слоняться здесь можно довольно долго, разглядывая всевозможные мелочи и забегая куда-то что-то выпить-перекусить.

Любование панорамой города

После прогулки по городу, самое время пойти посмотреть на него сверху. Причем в городе есть для этого несколько локаций. С одной стороны – это Черная и Белая башни, которые являются частью исторической городской стены. Обе они расположены на холме, пройти от одной к другой довольно просто – хотя и придется немного побегать по лестнице вверх-вниз, и с них открываются виды на исторический центр, а также на надпись Brasov в стиле "Голливуда". Ее вообще видно почти из любой части города.

Поездка на гору Тампа на фуникулере

Еще один вариант полюбоваться панорамой города, но уже с другой стороны – подняться на гору Тампа высотой 900 метров просто посередине города. Она расположена прямо за историческим центром и подняться на нее можно двумя способами: для ленивых – на фуникулере, для активных – пешком.

Многие туристы выбирают фуникулер, особенно если они ограничены во времени. Тем более, что стоит он вообще недорого – 15 румынских лей в одну сторону (около 120 гривень). Впрочем, в туристический сезон следует приготовиться к огромным очередям. Нам хотелось попробовать проехаться наверх из любопытства – и в итоге в очередях мы провели около 45 минут, прежде чем кабинка фуникулера довезла нас на гору за считанные минуты. Вниз мы уже спускались пешком.

А поскольку подниматься на гору довольно легко – около часа, если не очень спешить, то это такая себе экономия времени, ждать фуникулер. При этом на гору проложен удобный маршрут с разметкой через лес, так что вы точно не заблудитесь. Только обувь лучше взять спортивную, ведь там может быть скользко.

На самой горе все сразу идут к тому же знаку Brasov. Правда, вид из-за него так себе, поэтому лучше идти сразу на смотровую площадку любоваться пейзажем – кроме самого города оттуда прекрасно видны горы Карпаты, в том числе самая высокая гора Румынии – Молдавяну.

Если у вас есть время и вдохновение – очень советуем прогуляться чуть дальше по горе, там вас будут ждать невероятные виды на горы, а еще – несколько туристических маршрутов на разные возможности и продолжительность.

Хайкинг в румынских Карпатах

Активные туристы могут останавливаться в Брашове, а оттуда уже отправляться в походы по румынским Карпатам. Примерно в 1-2 часах езды на машине здесь есть сразу несколько интересных локации для любителей походов в горы и скалолазания – уже упомянутая выше Молдавяну, нацпарк Piatra Craiului, природный парк Бучеджи и горнолыжный курорт Пояна-Брашов.

Поездка по легендарной трассе Трансфагараш

Если у вас крепкий вестибулярный аппарат и есть водительские права – можно выделить день на поездку по знаменитой на весь мир трассе Трансфагараш. Некоторые туристы специально едут в Румынию лишь для того, чтобы по ней прокатиться.

Трансфегераское шоссе было построено в 1970-1974 годах по приказу диктатора Николае Чаушеску для военных нужд, наивысшей точки оно достигает на высоте 2034 метра. Сейчас это одна из самых красивых дорог в мире.

Из-за позднего таяния снега на высокогорном участке сквозное движение по дороге между северными и южными склонами Карпат открыто только с 30 июня по 1 ноября, и только в светлое время суток – с 06:00 по 22:00. Рекомендуемая скорость движения – 40 км/ч.

В его окрестностях также находятся другие румынские достопримечательности: горное озеро и водопад Быля и крепость Поенарь, также известная как резиденция Влада Дракулы. Именно ее в 15 веке повелитель Валахии Влад III Цепеш существенно перестроил и избрал как место жительства.

Замок Дракулы и не только

Впрочем, большинство туристов в поисках Дракулы направляется не в крепость Поенарь, которую немало путеводителей называют как Real Dracula Castle, а к более раскрученному замку Бран. Ведь если в первом Цепеш реально проживал, то во втором он лишь иногда ночевал во время охоты. Впрочем, именно в замок Бран Брэм Стокер поместил события романа "Дракула", что впоследствии сделало крепость всемирно известной и чрезвычайно популярной среди туристов.

Доехать до замка Бран из Брашова можно автобусом – расстояние между ними всего лишь 30 километров. Впрочем, учитывая, что автобусы ходят не часто, а ландшафты здесь горные – лучше на поездку выделять целый день.

Также по дороге можно заехать в город Рышнов и посетить одноименно цитадель, построенную тевтонскими рыцарями в начале 13 века.

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Брашов совершенно неслучайно является столь популярным среди туристов. Сюда можно приехать как на уикенд, так и на неделю – и вы точно найдете, чем заняться. При этом цены здесь вполне доступны, поэтому вы сможете получить полный букет впечатлений не за все деньги мира.

Марина Григоренко