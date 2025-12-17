По словам аналитика, в этом вопросе есть несколько проблем, потому что это не сделка с недвижимостью.

Принятие мирного соглашения по Украине застопорилось на вопросе территорий по веской причине. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он отмечает, что из двух главных камней преткновения на пути к достижению соглашения о прекращении войны, которое было бы приемлемо для Киева, похоже, произошел прорыв в вопросе гарантий безопасности. В то же время территориальные уступки оказываются более сложными.

"Россия уже занимает около 20% территории своего соседа, и добавление оставшейся в руках Украины Донецкой области увеличит эту долю примерно на один процентный пункт. Если посмотреть на ситуацию в целом, то это кажется небольшой ценой за подлинно независимую Украину после столетий борьбы. Кроме того, утверждается, что если война продолжится, Украина все равно скоро потеряет эту территорию", - пишет Чемпион.

По словам аналитика, в этой точке зрения есть несколько проблем, потому что это не сделка с недвижимостью.

"Наиболее известная проблема - военная ценность того участка территории, который хочет взять Владимир Путин, - так называемого пояса городов-крепостей, который его войска пытались, но безуспешно, захватить с 2014 года. Если бы Россия получила этот участок, она оказалась бы в значительно лучшем положении для возобновления нападения, если бы захотела, поскольку у нее не было бы естественной обороны до крупного промышленного города Днепра", - отметил он.

Опасения для Украины

Эксперт убежден, что для Украины столь же сложной задачей, как и военные риски, связанные с отказом от важнейших оборонительных сооружений, являются опасения сотен тысяч людей, которые до сих пор живут в этой части Донбасса или бежали в безопасное место. Он пояснил:

"Владимир Зеленский должен также помнить о погибших солдатах. Какова цель? Моральный дух будет подорван, а глубокое чувство предательства определит политическое будущее Украины. Всё это создаст военные и политические слабости, которые Путин, возможно, захочет использовать, но это всё равно не отражает всех последствий уступки территорий. Донецк - не уникальный случай. К сожалению, в Украине много мест, которые показывают, к чему может привести смещение линии фронта всего на несколько километров".

Он считает, что цель россиян - блокирование Николаева, который до войны имел самый модернизированный порт страны, через который осуществлялась большая часть зернового экспорта.

"Даже сейчас будущее выглядит мрачным. Порт простаивает. Более 100 судов и зерновых барж застряли там на четыре года. Когда несколько из них попытались выйти, российские войска открыли огонь, потопив одно из них. В целом, это объясняет, почему детали любой территориальной сделки имеют такое большое значение. Самой большой послевоенной проблемой для Украины станет демографическая", - написал Чемпион.

По его словам, в лучшем случае для восстановления Украины останется 11 миллионов человек, учитывая, что многие из тех, кто вернется с фронта, будут лишены конечностей или слишком травмированы, чтобы работать. Украине необходимо, чтобы 6-7 миллионов беженцев вернулись домой, и для этого война должна окончательно закончиться, с гарантиями безопасности и территориальными соглашениями, которые позволят украинским матерям забрать своих детей из безопасных школ и рабочих мест в Западной Европе. Аналитик добавил:

"Я искренне сомневаюсь, что Путин согласится на соглашение с подобными гарантиями. И именно поэтому его готовность принять условия, которые не позволят ему ни возобновить войну, ни продолжить её в гибридной форме, замаскированной под мир, должна стать лакмусовой бумажкой, по которой будет оцениваться любое урегулирование".

Заявления Путина о войне

Сегодня в жесткой речи перед представителями Минобороны пообещал, что "цели специальной военной операции будут достигнуты безоговорочно". По его словам, это произойдет либо если Украина и поддерживающие ее "европейские подсвинки" примут эти цели, либо он освободит "исторические земли России" на поле боя.

