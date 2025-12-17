Россия уже зашла довольно далеко накануне судьбоносного саммита 18 декабря.

Европейские лидеры на этой неделе прилагают последние усилия, чтобы использовать около 210 миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине. Москва прибегает к словесному шантажу и откровенных провокаций, чтобы сорвать процесс, пишет The Washington Post.

Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, страна которого хранит большую часть замороженных средств, заявил, что Кремль угрожал ему лично.

Поскольку Москва рассчитывает на то, что европейская поддержка Украины иначе иссякнет, Россия, похоже, прибегла к многогранной кампании, угрожая "десятилетиями" судебных исков, если ее активы будут конфискованы, и неопределенным "ответом", если Брюссель продолжит такой "враждебный акт", говорится в публикации.

Бывший президент России Дмитрий Медведев в социальных сетях угрожал, что Бельгия может "исчезнуть", если Россия испытает свой подводный беспилотник "Посейдон", способный нести ядерное оружие.

А в последние недели таинственные вторжения БПЛА привели к закрытию аэропортов по всей Европе, что является частью кампании дестабилизации, которую, по словам представителей европейских служб безопасности, организует Москва. Россия отрицает любую причастность к вторжениям беспилотников или диверсионным атакам.

Бельгия стала особой мишенью. Только за первые 10 дней ноября было сообщено о более десятке вторжений беспилотников в воздушное пространство над аэропортами, военными базами и АЭС.

Судьба замороженных российских активов также фигурировала в 28-пунктном "мирном плане", созданном совместно США и Россией. Европейцы получили четкие сигналы о том, что администрация США хочет использовать эти активы в рамках урегулирования, что усилило угрозу столкновения с европейскими лидерами.

Тактика России использует давние линии разлома по всему ЕС, сосредотачиваясь на лидерах, которые, как и Де Вевер, не поддерживают идею использования росактивов или занимают более популистскую позицию.

В последние дни премьер-министр Италии Джорджа Мелони, союзница Трампа, а также Болгария, Чехия и Мальта выразили сомнения относительно плана по активам. Между тем союзники Москвы, Венгрия и Словакия, категорически его отвергли.

Позиция премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера

Де Вевер пока что стоит на своем и выступает против плана Еврокомиссии. В интервью бельгийской газете La Libre он назвал предположение о том, что Россия может проиграть в Украине, "сказкой" и "полной иллюзией". Он добавил, что было бы нежелательно, чтобы Москва проиграла, "чтобы нестабильность не охватила страну, которая имеет ядерное оружие".

Он также назвал любые шаги по использованию российских активов кражей, повторяя слова Кремля.

Несколько дней спустя, в своем выступлении перед бельгийским парламентом, его речь о том, что он не стал менее проевропейским или проукраинским из-за выражения беспокойства относительно плана ЕС, была встречена бурными аплодисментами.

Он решительно отрицает заявления о том, что он играет на руку российской позиции, и, похоже, имеет поддержку бельгийцев, поскольку опросы показывают, что большинство против использования этих активов.

Как политик-популист, Де Вевер ранее поддерживал сепаратистские инициативы в Европе. Партия "Новый фламандский альянс", которую он возглавляет с 2004 года, призывала к превращению Бельгии в конфедеративное государство, а также проводила кампанию за отделение Фландрии.

Чего ждать 18 декабря на саммите ЕС

Но, несмотря на свою оппозицию, Бельгия была среди 25 государств-членов ЕС, которые на прошлой неделе согласились на ключевой шаг плана: бессрочное замораживание активов и отмена необходимости единогласного голосования каждые шесть месяцев, обходя вето дружественной к Москве Венгрии.

Однако на этой неделе глава внешней политики ЕС Кая Каллас выразила предостережение, заявив, что достичь консенсуса становится "все труднее". Хотя чиновники заявляли, что решение может быть принято взвешенным большинством голосов, преодолев сопротивление Бельгии, Каллас сказала, что важно убедиться, что ЕС имеет поддержку этой страны.

Каким бы ни был результат голосования в четверг, европейские чиновники по безопасности заявили, что готовятся к дальнейшим российским угрозам, в частности в отношении банковской системы и бельгийского Euroclear, где хранится большинство активов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц указал, что неспособность принять решение покажет всему миру фрагментированность Европы и ее бессилие в попытках защитить себя.

Российские активы для Украины - главные новости

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа должна найти 90 миллиардов евро для финансирования Украины на следующие два года. Фон дер Ляйен отметила, что источник средств союзники должны найти до конца недели.

Согласно "мирному плану" президента США Дональда Трампа из 28 пунктов, в случае заключения соглашения между Россией и Украиной, Штаты должны были получить 300 миллиардов долларов "бонуса", прежде всего - за счет росактивов, замороженных в ЕС.

