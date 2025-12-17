Бытует мнение, что декабрист нужно поливать сладкой водой. Так ли это на самом деле?

Растения вроде декабриста - символы праздников. Сам декабрист довольно неприхотлив, но заставить его снова зацвести зимой бывает непросто.

Иногда советуют поливать его сахарной водой - мол, это помогает срезанным цветам. Но для рождественского кактуса такой способ не подходит, пишет издание The Spruce.

Можно ли декабрист поливать сладкой водой?

Нет. по информации издания, сахарная вода не помогает растению и даже может навредить ему.

Почему подкормка декабриста сахаром не работает

Растения сами "производят пищу" в процессе фотосинтеза, превращая свет, воду и углекислый газ в глюкозу. Как сообщается, добавление обычного сахара не подкармливает растение и нарушает этот баланс. Избыток сахара может вызвать липкость почвы, плесень и появление мошек.

Цветение декабриста зависит от долготы дня и температуры, поэтому важнее создать правильные условия на несколько недель, а не экспериментировать с "народными" средствами.

Что нужно декабристу вместо сахарной воды - советы

Умеренная температура: днём 16-21 °C, ночью 10-16 °C.

Яркий рассеянный свет зимой.

Период темноты: с октября-ноября около 6 недель по 13-14 часов полной темноты для закладки бутонов (без искусственного света).

Равномерно влажная почва: не пересушенная и не залитая; без застоя воды в поддоне.

Стабильные условия: даже краткий свет ночью или температуры ниже 10 °C и выше 32 °C могут привести к опаданию бутонов.

Лёгкая прищипка: в начале июня прищипните сегменты стебля для ветвления; в конце сентября удалите слишком мелкие сегменты - это стимулирует образование бутонов.

Подкормка весной и летом: раз в месяц половинной дозой комплексного жидкого удобрения; прекратите подкормки в конце лета, чтобы усилить осеннее бутонизацию.

