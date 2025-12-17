В перечень попали Газпромбанк и Сбербанк.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановила санкции против ряда российских банков.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство финансов США. Отмечается, что санкции частично сняли с учреждений, участвующих в проектах гражданской ядерной энергетики.

Министерство выдало генеральную лицензию, которая позволяет проводить операции с определенными банками РФ до 18 июня 2026 года. Речь о тех транзакциях, которые связаны с начатыми до 21 ноября 2024 года проектами.

Минфин США разрешил операции с такими банками:

Газпромбанк,

Сбербанк,

ВТБ,

Альфа-Банк,

Совкомбанк,

банк "Открытие",

Росбанк,

банк "Зенит",

банк "Санкт-Петербург",

Национальный клиринговый центр,

Центробанк РФ и т.д.

Выданная американским Минфином лицензия распространяется и на компании, где вышеупомянутые банки владеют долей 50% и более. При этом касается разрешение только тех операций, которые проводятся для поддержки гражданской ядерной энергетики. Остальные – под санкциями.

Санкции против России

Издание Bloomberg сообщало, что в Вашингтоне готовят новые санкции против России, если диктатор Путин отклонит мирное соглашение по войне против Украины. По данным источников, новые меры могут быть обнародованы уже на этой неделе. Отмечается, что рассматриваются и санкции против танкеров так называемого "теневого флота", которые перевозят российскую нефть.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина также рассказала, что группа сенаторов внесла в Сенат США двухпартийный законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, который предусматривает санкции за покупку нефти и нефтепродуктов из России или содействие их импорту.

