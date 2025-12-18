Обе резолюции были поданы демократами.

Палата представителей Соединенных Штатов Америки отклонила две резолюции, которые возражали против военных действий администрации Дональда Трампа в Карибском море, направленных против Венесуэлы.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что одна из резолюций была подана демократом Грегори Миксом. Документ требовал не вовлекать вооруженные силы из "военных действий против определенных президентом террористических организаций в Западном полушарии" без объявления войны или одобрения Конгресса.

Эту резолюцию поддержали большинство демократов и двое республиканцев. Она была отклонена 216 голосами против 210.

Видео дня

Вторую резолюцию подал демократ Джим Макговерн. Она требовала не вовлекать американские вооруженные силы в боевые действия в Венесуэле или против нее, также без объявления войны или одобрения Конгресса. Ее Палата представителей тоже отклонила. Документ поддержали 211 человек, 213 были против.

"Трое республиканцев отклонились от партийной линии и проголосовали за резолюцию, а один демократ выступил против нее", – сказано в материале.

Авторы отмечают, что для вступления в силу эти резолюции должны были быть одобрены Сенатом.

США и Венесуэла: последние новости

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы. В то же время власти страны он признал "иностранной террористической организацией".

После этого правительство Венесуэлы отправило военные корабли для сопровождения танкеров. Однако СМИ отметили, что сопровождаемые конвоем корабли не фигурировали в действующем списке судов, на которые США наложили санкции.

Стоит отметить, что в 4:00 по Киеву Трамп должен обратиться к нации. Журналист Такер Карлсон заявил, что американский лидер может объявить Венесуэле войну. По его словам, представителям Конгресса сказали, что грядет война.

Вас также могут заинтересовать новости: