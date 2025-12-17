Сейчас тарифы на коммунальные услуги для населения в Украине ниже рыночных.

В Украине из-за требования МВФ могут повысить цены на коммунальные услуги после войны. В частности, речь идет о газе, тепле и электроэнергии для населения. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики Андрей Жупанин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, текущий уровень цен на коммунальные услуги не покрывает реальных затрат на производство и поставку энергии. Повышение тарифов является требованием Международного валютного фонда, от которого зависит получение необходимой денежной помощи для Украины.

Таким образом правительство должно до середины 2026 года разработать пошаговый план перехода от специальных цен.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. Нас дожмут, то есть мы откажемся от спеццен на газ, на тепло, на электроэнергию для населения", - сказал он.

Отмечается, что реализация плана перехода к рыночным ценам должна начаться после завершения боевых действий. Сейчас официальных решений о немедленном повышении не было принято.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также отметил, что денег в системе нет, а долги в отрасли уже высокие. Он добавил:

"Разбита и повреждена значительная часть оборудования. Она войну переживет, а долго не проживет. В том числе распределительные сети надо будет срочно обновлять. А за что? За какие деньги? Поэтому либо мы перейдем к рыночным ценам, либо у нас будет очень ограниченный доступ к ключевым инфраструктурным благам".

Как писал УНИАН, стоимость электроэнергии для населения подорожала с 1 июня 2024 года до 4,32 грн за киловатт. Позже временная следственная комиссия парламента признала это повышение экономически необоснованным.

В Украине по состоянию на начало ноября 2025 года было зафиксировано более 794 тысяч активных долгов за коммунальные услуги. Больше всего за коммуналку задолжали в Харьковской области, также незначительно отстала и Днепропетровская область.

