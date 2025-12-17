Рассказываем, какого числа новолуние в декабре месяце и что ни в коем случае нельзя делать в это время.

Уже совсем скоро ожидается новолуние в знаке Стрельца - мощное, но непростое астрологическое событие. Это явление всегда оказывает многоуровневое влияние на представителей всех знаков Зодиака.

Ранее мы публиковали лунный календарь на первый месяц зимы. По нему очень удобно отслеживать фазы Луны.

Астролог Ольга Ходарева рассказала УНИАН, какого числа в декабре новолуние, что стоит делать в этот период и какие новые начинания могут принести желаемый результат.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда новолуние в декабре

По мнению эксперта, новолуние в декабре будет сложным. Энергия этого явления закладывает тенденцию на следующие две недели после него, а само влияние новолуния люди ощущают как три дня до него и еще три дня после.

"Новолуние мы будем переживать 20 декабря в 4:05 утра по киевскому времени. Это будет новолуние в знаке Стрельца, и оно будет довольно непростым", - говорит астролог.

Сама точка декабрьского новолуния является довольно напряженной из-за соединения планеты Марс с напряженными аспектами Сатурна и Нептуна. Энергия новолуния в Стрельце традиционно способствует движению вперед, путешествиям, обучению, расширению горизонтов и смелым шагам. Однако из-за напряженных аспектов с Марсом, Сатурном и Нептуном возможны конфликты, внутренняя борьба, задержки, ограничения или определенные проверки.

Астролог отметила, что многие люди могут почувствовать всплеск энергии, который подталкивает к новым начинаниям: запуску проектов, планированию путешествий или занятий образованием. Однако эта активность будет проходить в условиях, когда придется отстаивать свою позицию. Могут обостряться темы справедливости и честности, а также возникать напряжение во взаимоотношениях, в частности с иностранными партнерами.

"В целом тема международного сотрудничества, экспортные и импортные операции, внешнеэкономическая деятельность - может проходить с давлением. И мы будем наблюдать это в инфопространстве", - отметила она.

Что стоит делать в новолуние, а что - нельзя

Мы узнали у Ольги Ходаревой, какими делами лучше заниматься в этот период, а что - отложить на потом.

"Благоприятно планировать новые цели и направления, потому что это новолуние будет очень близко к дню зимнего солнцестояния. То есть новолуние - 20-го числа, а солнцестояние наступит чуть больше чем через сутки, поэтому энергия этого периода особенно подходит для постановки амбициозных и масштабных планов", - рассказала астролог.

По ее словам, в этот период также можно планировать путешествия, обучение, запуски проектов, подачу документов и различных юридических дел.

"В целом период будет способствовать решению всех вопросов, связанных с документами. Оформление сертификатов, получение дипломов, подтверждение квалификации или зачеты - все это будет актуально", - пояснила Ольга Ходарева.

Также это новолуние, по ее словам, создает благоприятные условия для начала тренировок, возвращения к спорту или изменения режима нагрузок. Важно только подходить к этому постепенно, чтобы не перегрузить себя на старте.

Кроме того, энергетика этого периода помогает выстраивать личные границы. Это хорошее время, чтобы завершить изнурительные отношения, в частности если они связаны с иностранными партнерами или требуют чрезмерной эмоциональной отдачи. Также новолуние способствует упорядочиванию рабочих процессов: обновлению договоренностей, определению правил сотрудничества и наведению порядка в деловых контактах в целом.

Также она рассказала, что нельзя делать в новолуние. Астролог советует избегать резких решений, особенно если они продиктованы эмоциями или стрессом. Не рекомендуется брать на себя чрезмерные обязанности и работать с умеренной нагрузкой.

"Лучше воздержаться и от рискованных финансовых шагов или импульсивных авантюр. Кроме того, важно заботиться о физическом состоянии: не выбивать себя из режима сна, не злоупотреблять алкоголем и избегать тяжелой пищи, чтобы не создавать лишнего стресса для организма", - советует она.

Прогноз для знаков Зодиака

Ольга Ходарева поделилась своим прогнозом на новолуние для каждого знака.

Овен

Этот период может принести обновления в сфере обучения, путешествий или принятия важных решений. Они будут испытывать мощный порыв двигаться вперед, как будто появляется шанс начать новый этап. Впрочем, прогресс может сопровождаться определенными ограничениями - нехваткой времени, ресурсов или необходимостью подстраиваться под внешние обстоятельства.

Телец

У Тельцов на первый план выйдут финансовые и юридические вопросы: могут измениться условия договоренностей, а вместе с этим вырасти уровень ответственности: платежи или обязательства.

Близнецы

Для Близнецов наступает новый этап в отношениях или партнерском сотрудничестве. Этот период потребует большей зрелости: придется определять четкие границы, брать на себя ответственность и выстраивать взаимодействие по новым правилам.

Рак

Раков может ожидать начало нового рабочего проекта, режима, который может сопровождаться дополнительной нагрузкой. Поэтому им важно правильно распределять свои силы.

Лев

У Львов могут активизироваться темы детей, творческих проектов и романтических отношений. Это период, когда в жизни Льва могут появляться яркие, эмоционально теплые события.

Девы

Для Дев этот период больше всего скажется на темах дома и семьи. Придется проявлять больше решимости, ведь возможны напряженные ситуации или конфликты с близкими.

Весы

У Весов активизируются новые контакты, поездки и переговоры. Возможно давление дедлайнов, а также временные трудности с документами или оформлением важных бумаг.

Скорпионы

У Скорпионов этот период может принести новые финансовые решения, неожиданные расходы или конфликты, связанные с деньгами и материальными ресурсами.

Стрельцы

Стрельцы же вступают в свой новый персональный цикл: для них это благоприятное новолуние, дарящее прилив энергии, оптимизма и внутреннего драйва.

Козерог

Для Козерогов это время может стать своеобразным эмоциональным перезапуском. Возможны колебания самочувствия, поэтому стоит замедлиться, дать себе больше отдыха и сознательно избавляться от всего лишнего, чтобы снять внутреннюю нагрузку.

Водолей

У Водолеев, наоборот, активизируется социальная сфера: могут появиться новые знакомства, планы и идеи, а также стартовать свежий проект в команде или среди единомышленников.

Рыбы

Для Рыб этот период может принести решительный старт в карьере или профессиональном развитии. Вероятны напряженные разговоры с руководством или партнерами по работе, ведь возникнет необходимость взять на себя дополнительную ответственность и действовать более смело.

