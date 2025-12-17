Финансирование предусмотрено в рамках нового военного бюджета США.

Сенат США одобрил проект бюджета Пентагона, в котором предусмотрены расходы на помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

Закон о финансировании национальной обороны США на 2026 финансовый год (с 1 октября 2025 года до 30 сентября 2026 года) предусматривает рекордные 901 миллиард долларов военных расходов. Он в частности включает усилия по повышению обороноспособности США в противостоянии с Китаем и Россией.

Документ принимался как сложный компромисс между республиканцами и демократами, поэтому в нем содержится пункт о финансировании военной помощи Украине на 800 миллионов долларов - по 400 миллионов долларов в течение каждого из следующих двух лет. За эти деньги будут профинансированы услуги закупки американского оружия для нужд ВСУ.

Закон также предусматривает выделение 175 миллионов долларов на поддержку обороноспособности Латвии, Литвы и Эстонии.

Еще один важный пункт: документ запрещает Пентагону сокращать численность американских войск в Европе ниже 76 000 человек, а также запрещает командующему войсками США в Европе отказываться от звания Верховного главнокомандующего НАТО - традиционно эти две должности занимал один человек.

Интересно, что закон не предусматривает финансирование изменения названия Министерства обороны на Министерство войны. Это переименование инициировал Дональд Трамп, но, как отмечает Reuters, без одобрения Конгресса окончательно решение не может быть внедрено.

