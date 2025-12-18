Известно, что страны блока планируют использовать 210 млрд евро активов центрального банка РФ.

Лидеры Европейского Союза сегодня, 18 декабря, решат, как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах, чтобы она могла продолжать бороться с агрессией РФ. Как пишет Reuters, наиболее вероятным вариантом является использование замороженных в ЕС российских активов, однако это зависит от неопределенного одобрения Бельгии.

"ЕС хочет продолжать финансировать Украину и поддерживать ее борьбу, поскольку считает войну России угрозой для собственной безопасности. Лидеры ЕС также стремятся продемонстрировать активность и силу европейских стран после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп назвал их "слабыми"", - подчеркнули в материале.

Поэтому ЕС планирует использовать 210 млрд евро активов центрального банка РФ, которые заморожены в блоке, как основу для предоставления займа Украине.

"Если мы не найдем ответа на этот вопрос (как финансировать Украину в 2026 и 2027 годах), мы не дадим Украине возможности защищаться. Это будет иметь серьезные последствия... для безопасности остальной Европы". Это также будет иметь серьезные последствия для авторитета Европы и подчеркнет, что мы такие слабые, как, видимо, считает Трамп", - отметил высокопоставленный дипломат ЕС.

По словам дипломатов, использование российских активов является "единственным вариантом" и поддерживается большинством стран, ведь это гарантирует большую сумму для Украины без увеличения государственного долга или любых срочных финансовых усилий.

Однако, как отмечает Reuters, для этого лидеры ЕС сначала должны убедить Бельгию, которая владеет 185 млрд евро из общих 210, что они не оставят ее наедине со счетом, если Россия подаст иск в международные суды относительно этого плана.

Большинство стран блока готовы предоставить такие гарантии, однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уверяет, что из-за того, что суммы возмещения, присужденные России в случае успешного судебного разбирательства, могут значительно превысить сумму, которая хранится в Бельгии, а также судебный процесс может длиться много лет.

"Гарантии, которые могут предоставить государства-члены, имеют свои пределы. Де Вевер, кажется, хочет получить бессрочные гарантии, но ни одно государство-член ЕС не может предоставить бессрочных гарантий. Ни одно правительство ЕС не может обратиться к своему парламенту и попросить о бессрочных гарантиях на бессрочные суммы в евро. Это просто невозможно", - подчеркнул другой высокопоставленный дипломат ЕС.

Поэтому дискуссии между лидерами сегодня будут сосредоточены на сужении объема гарантий до формы, которая будет приемлемой и для других стран ЕС, добавили дипломаты, подчеркнув, что решение по финансированию Украины будет найдено.

"Это не Европейский Совет, где мы можем разойтись в пятницу и не иметь ничего. Поэтому решение будет готово в пятницу утром", - добавил третий высокопоставленный дипломат ЕС.

Ранее The Washington Post писал, что Кремль угрожал Бельгии и ее премьеру лично, чтобы заморозить помощь Украине. По словам журналистов, тактика России использует давние линии разлома по всему ЕС, сосредотачиваясь на лидерах, которые, как и Де Вевер, не поддерживают идею использования росактивов или занимают более популистскую позицию.

В то же время УНИАН сообщал, что Чехия не против использовать замороженные активы России, но есть условия. В частности премьер-министр страны Андрей Бабиш опасается, что использование замороженных активов РФ спровоцирует ответ со стороны Москвы, что может сорвать мирные переговоры.

