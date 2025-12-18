Многие компании предусматривают такой сценарий использования смартфона.

Совет "не держи телефон на зарядке после 100%" давно устарел. Современные смартфоны, и iPhone, и Android, умеют автоматически прекращать подачу питания, когда аккумулятор полностью заряжен.

Так что если вы оставляете телефон подключённым к розетке на ночь, с ним ничего страшного не случится.

Но есть важный нюанс: безопасно - не значит полезно. Конечно, в моменте батарее ничего не грозит, но с точки зрения долговечности устройства это не самый удачный сценарий.

Почему батарея всё-таки изнашивается

Литий-ионные аккумуляторы сильнее всего стареют в крайних состояниях - при 0% и при 100%. Когда батарея долго удерживается на максимальном заряде, внутри неё растёт напряжение, а это ускоряет химическое старение.

Однако телефон, который долго лежит на зарядке, особенно если вы им пользуетесь, нагревается, а высокая температура заметно ускоряет деградацию аккумулятора.

Как с этим борется Apple

Apple называет батарею расходным компонентом - она неизбежно теряет ёмкость со временем. Чтобы замедлить процесс, в iPhone есть функция "Оптимизированная зарядка". Она изучает ваши привычки и останавливает заряд примерно на 80%, а затем доводит до 100% только перед тем моментом, когда вы обычно снимаете телефон с зарядки.

Также Apple советует держать устройство в диапазоне от 0 до 35 градусов и при необходимости снимать чехол во время зарядки, чтобы телефон лучше охлаждался.

Что делают Samsung и другие Android-производители

У Samsung есть режим Battery Protect в настройках One UI, он ограничивает заряд 85%. Это особенно полезно, если телефон часто подолгу стоит на зарядке.

У Google, OnePlus, Xiaomi и других брендов есть свои аналоги: Adaptive Charging, Optimized Charging, Battery Care. Все они работают по схожему принципу - либо ограничивают максимальный заряд, либо замедляют его, подстраиваясь под ваш режим использования.

Ранее эксперт объяснил, как предотвратить вздувание батареи и что делать, если это уже произошло. Главное, говорит Роджер Фингас, не выбрасывать испорченную батарею в общий мусор.

