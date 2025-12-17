Характеристики фрагментов орудий и используемых материалов были в целом однородны на протяжении всего 5000-летнего периода.

Пещера Пахон в Габоне предоставляет археологам возможность увидеть хорошо сохранившиеся образцы позднего каменного века в Центральной Африке благодаря слоистой структуре отложений на основе гуано. Об этом пишет Phys.org.

Отмечается, что это контрастирует с большей частью окружающих районов, богатых кислыми почвами, которые затрудняют сохранение находок.

Новое исследование, которое было опубликовано в журнале PLOS One, подробно рассматривает результаты двух разведочных шурфов в пещере Пахон, в которых было обнаружено 1131 каменный артефакт и 1045 остатков фауны.

Интересно, что она разделена на пять стратиграфических слоев, охватывающих хронологический период от 7427 до 2724 лет до н.э. Из 1131 каменного предмета, обнаруженного в пещере, было проанализировано только 985. Из них 88% были классифицированы как отходы - осколки и острые фрагменты камня, оставшиеся после изготовления или ремонта каменных орудий. Также были обнаружены молоток и фрагмент полированного топора, причем фрагмент топора, по мнению авторов исследования, свидетельствует о раннем этапе развития полировки камня в Атлантической Центральной Африке.

По их словам, более поразительным открытием стало то, что технология изготовления каменных орудий, найденная в пещере, оставалась стабильной и простой на протяжении более 5000 лет, с небольшим количеством свидетельств стандартизированных или специализированных типов орудий. Классифицируя фрагменты по морфологии осколок и анализируя следы износа, команда смогла получить представление об эволюции - или отсутствии эволюции - использования орудий за этот период.

Они отмечают, что характеристики фрагментов орудий и используемых материалов были в целом однородны на протяжении всего 5000-летнего периода. Авторы исследования пишут:

"Наше исследование, основанное на технологическом анализе, выявляет полную - хотя и относительно простую - последовательность операций по обработке камня, характеризующуюся необработанными, низкостандартизированными каменными отщепами, часто используемыми в качестве немодифицированных инструментов. Это каменная индустрия, которая не соответствует классической типологии и, напротив, подтверждает гипотезу о разнообразии технических методов обработки камня в голоцене в Центральной Африке. В отличие от общепринятых взглядов, связывающих голоцен со сложными и стандартизированными схемами производства, индустрии из пещеры Пахон демонстрируют весьма гибкие технические системы, отличающиеся изменчивостью и простотой как в применении, так и в навыках обработки камня".

Что еще нашли в пещере пахон

Интересно, что среди находок в пещере Пахон было обнаружено 1045 останков животных. Хотя многие из них, по-видимому, принадлежали животным, умершим естественной смертью в пещере, некоторые, похоже, представляли собой пищевые отходы человека. Авторы исследования отмечают, что пищевые отходы людей, использовавших пещеру в качестве убежища, в основном состояли из останков гигантских улиток. и останки мелких и средних животных, таких как дикобразы, кустарниковые свиньи и антилопы.

Летучие мыши были одними из самых частых находок в пещере, и, как отмечают авторы исследования:

"Не менее 93% всех идентифицированных останков фауны принадлежат крупным летучим мышам, которые обычно обитают в пещерах. Плодовые летучие мыши рода Rousettus встречаются только в траншее SDG, где также представлена ​​гигантская круглолистная летучая мышь (Macronycteris gigas), хотя и в меньшем количестве. Несколько глубже в пещере, гигантская круглолистная летучая мышь является единственным видом летучих мышей. Хотя известно, что крупных летучих мышей можно ловить для еды, обычно с помощью сетей, мы считаем, что останки, найденные в пещере Пахон, представляют собой в основном, если не исключительно, животных, умерших естественной смертью".

Отмечается, что в целом, размер выборки невелик, и остаются вопросы о причинах последующего сокращения использования каменных орудий в регионе. Дальнейшие микроскопические исследования следов износа и дополнительные раскопки в пещере или прилегающих районах могут дать более глубокое понимание ситуации.

