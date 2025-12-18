The Economist пишет, что Украина держит детали об операции в Купянске в секрете, поскольку надеется, что эти методы помогут ей вернуть преимущество в других местах.

Украинские Силы обороны провели успешную контратаку в Купянске и освободили большую часть города, оставив окруженными небольшие группы российских войск - всего через несколько недель после того, как Владимир Путин объявил город своим. Как пишет The Economist, операция в Купянске стала важным позитивным моментом в обороне Украины, однако в целом перспективы на фронте не радужные.

Как отмечает издание, многое в операции в Купянске остается секретом, отчасти потому, что она еще продолжается. Однако это также может быть связано с тем, что Украина держит в секрете методы, которые, как она надеется, помогут ей вернуть преимущество в других местах.

"Есть военные игры и разные варианты действий, но это вещи, о которых враг не должен знать", — говорит Игорь Оболенский, командир Харьковского корпуса, разработавший первоначальный план операции. "Прежде всего, это творческое мышление, чувство врага, понимание его ритма".

В других местах все не так радужно

Контрнаступление в Купянске — одно из немногих светлых пятен для Украины, но в других местах Россия продолжает использовать свое преимущество в живой силе и технике, и украинская оборона отступает быстрее, чем когда-либо с начала войны. Источник в украинской разведке сообщил, что пятая армия России сейчас на "несколько недель" опережает свой оперативный план, продвигаясь на запад вблизи города Гуляйполе в Запорожской области.

22-месячная оборона Покровска и Мирнограда также подходит к концу. Пехотинец из 38-й бригады сказал, что его подразделение вошло в Мирноград только после того, как два других отказались, поскольку "кто-то должен был сделать эту работу". К началу декабря город был фактически окружен, без безопасных путей выхода и без приказа о отступлении.

Аналогичная мрачная картина складывается в Сиверске в Донецкой области. Благодаря своему расположению на возвышенности, Сиверск служил украинским аванпостом, блокируя продвижение российских войск в сторону Славянска и Краматорска, однако к середине декабря Россия, по-видимому, контролировала большую часть города, а некоторые войска уже продвигались за его пределы.

Высокопоставленный украинский офицер сказал The Economist, что ключевые позиции могли бы быть удержаны, если бы были задействованы резервы. Но этого не произошло:

"Если линия обороны сейчас прорвется, это будет не локальный откат. Сиверск — лишь первый камень. Это вызовет цепную реакцию паники".

Основные проблемы

Украина испытывает трудности на Донбассе и Запорожье по трем причинам. отмечается в статье. Первая — это проблемы с призывом на военную службу и материальным обеспечением. Россия, напротив, опирается на гораздо более обширный резерв и не испытывает особых трудностей с поиском новобранцев. Источник в Генеральном штабе Украины сообщил, что в первой половине 2025 года российская армия, несмотря на тяжелые потери, пополнялась в среднем на 8000–9000 солдат в месяц, в то время как Украина с трудом восполняла свои потери.

"Они по-прежнему превышают свои планы по набору на 20–30%", — сказал украинский разведчик. "Они создают в регионах такие условия, что люди выбирают между голоданием и подписанием крупного контракта с вооруженными силами".

Вторым фактором является растущая компетентность России в ведении войны с помощью дронов. Потери среди операторов дронов и других лиц в тыловых районах сейчас выше, чем среди пехоты на передовой, что является заметным изменением по сравнению с началом войны.

Третьим фактором являются проблемы с командованием на местах. В то же время там, где российские войска сталкиваются с согласованной, систематической обороной, они останавливаются, сказал командир элитного украинского подразделения беспилотников, участвовавшего в атаке на Купянск.

"Российское наступление явно призвано продемонстрировать уверенность в момент переговоров. Возможно, оно дает результат, но обходится дорого. При этом тактический успех в Купянске показал, что сила Украины иногда больше, чем кажется", - отмечает The Economist.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, согласно сообщению DeepState, враг оккупировал село Серебрянка в Донецкой области и продвинулся в районе шести населенных пунктов, а именно вблизи Дроновки, Свято-Покровского, Звановки, Пазено, в Северске и Переездном.

Французская газета Le Figaro написала, что одновременные кризисы на нескольких направлениях фронта от Купянска до восточной части Днепропетровщины свидетельствуют о нарастающем истощении украинской армии, которой не хватает сил, чтобы сдерживать россиян на всех важных участках.

