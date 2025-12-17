Хили призвал Запад активизироваться и предоставить Киеву еще больше помощи.

В переговорах по завершению войны России против Украины наблюдается прогресс. Они продвинулись дальше, чем когда-либо с момента начала войны. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает Минобороны Британии в соцсети X.

Гили отметил, что в течение 2025 года партнеры Украины в рамках формата "Рамштайн" собрали обязательства по военной помощи Украине на сумму 50 млрд фунтов стерлингов.

"2025 год подходит к концу. Мы находимся на важном этапе этой войны. Усилия США по миру продвигаются, и вчера в Берлине появились сигналы о прогрессе в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо за время этой войны. Через коалицию желающих мы повышаем уровень нашей готовности, и я продолжаю направлять финансирование на подготовку наших британских войск и вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию, когда наступит мир с войсками на земле и самолетами в воздухе", - сказал министр.

В то же время, Хили подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин продолжает жестокие удары по Украине, поэтому Запад должен активизироваться и предоставить Киеву еще больше помощи. Он подчеркнул:

"Мы должны активизироваться. Мы должны еще больше усилить нашу поддержку, чтобы оказать давление на Путина, чтобы он заключил соглашение, а также чтобы защитить украинцев в течение зимних месяцев".

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что Россия не откажется от своих целей по захвату территорий в Украине и достигнет их дипломатическим или военным путем. Он также заявил, что у России есть возможности увеличить темпы наступления на ключевых направлениях.

