Среди экипажа есть раненые и погибшие.

Сегодня ночью в российском Ростове-на-Дону и расположенном рядом Батайске звучали мощные взрывы, в сети писали об атаке дронов.

Впоследствии губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в порту города поражено грузовое судно.

"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения", - написал он.

Атаку также подтвердил мэр Ростова Александр Скрябин, уточнив, что поражен нефтяной танкер.

"Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере, ранее пострадавшем в результате атаки БПЛА. Разлива нефтепродуктов удалось избежать", - написал он.

По данным СМИ, речь идет о танкере "Валерий Горчаков". Судно было построено в 1969 году как сухогрузный теплоход. В 2004 году оно было переоборудовано из сухогруза в нефтеналивной танкер, предназначенный для перевозки нефтепродуктов всех классов.

Также в Ростове пострадало два корпуса многоэтажки-новостройки.

А в Батайске вследствие атаки ранения получили семь человек, один погиб.

17 декабря ВСУ поразили несколько "жирных" целей в РФ.

Так, Силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани и поразили буровую установку имени Р. Грайфера в акватории Каспийского моря. Еще поврежден резервуар нефтебазы "Николаевская" и речное плавсредство "Капитан Гиберт".

