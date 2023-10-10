Решение вступит в силу с 22 октября 2023 года.

Испанская Барселона, которую признали самым загрязненным портом Европы по итогам прошлого года, запретила круизным лайнерам заходить в центральный порт города.

Как пишет Daily Mail, решение вступит в силу с 22 октября 2023 года. С этого момента все круизные лайнеры будут вынуждены пришвартоваться в южном порту города вдоль пирса Молл Адоссат.

Таким образом, туристы больше не смогут сходить с круизных лайнеров прямо в исторический центр Барселоны – чтобы добраться до центра города, им придется сесть на маршрутный автобус недалеко от причала. Такая поездка на автобусе займет около получаса.

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Для сравнения, от центрального порта можно было добраться до знаменитого бульвара Ла Рамбла в самом сердце Барселоны всего за десять минут пешком.

Также власти города ввели новый лимит на количество круизных лайнеров, которые могут заходить в порты Барселоны: с 22 октября количество доступных мест для стоянки круизных лайнеров будет сокращено с десяти до семи.

Новые ограничения находились в разработке с 2018 года, когда муниципальное правительство и администрация порта Барселоны согласились урегулировать деятельность круизных судов из-за чрезмерного туризма и экологической ситуации в городе.

Как портовые города Европы борются с круизными лайнерами

Исследование компании Transport & Environment показало, что круизные лайнеры в 2022 году выбросили в атмосферу Европы более чем в четыре раза больше серы, чем все автомобили континента – несмотря на неоднократные обещания отрасли перейти к более экологичной модели работы.

При этом в отчете отмечалось, что Венеция, которая еще в 2019 году считалась самым загрязненным круизными судами портом Европы, в 2022 году опустилась аж на 41-е место в списке. Это произошло после того, как в 2021 году город ввел запрет на заход в порт города крупных круизных судов.

Летом 2023 года стало известно, что примеру Венеции последует столица Нидерландов – Амстердам. Так город хочет одновременно бороться с чрезмерным туризмом и загрязнением воздуха. До этого ежегодно в нидерландской столице пришвартовывались более 100 судов.

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