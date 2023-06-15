Круизные лайнеры в Европе в 2022 году выбросили в атмосферу больше вредных газов, чем 1 миллиард автомобилей.

Круизные лайнеры в 2022 году выбросили в атмосферу Европы более чем в четыре раза больше серы, чем все автомобили континента – несмотря на неоднократные обещания отрасли перейти к более экологичной модели работы.

Исследование компании Transport & Environment показало, что 218 круизных судов, плававших в Европе в прошлом году, выбросили в атмосферу 509 тонн оксидов серы. Это почти на 50 тонн больше по сравнению с допандемическим уровнем в 465 тонн, пишет The Independent.

Авторы исследования констатируют, что хотя введенное ООН в 2020 году ограничение на содержание серы в судовом топливе сократило выбросы из рассчета на один круизный лайнер, добавление новых судов к существующему флоту привело к увеличению общих выбросов. И это с учетом того, что количество круизных пассажиров еще не достигло допандемического уровня.

Самым загрязненным портом Европы по итогам прошлого года признали испанскую Барселону, за ней следуют итальянский порт Чивитавеккья, расположенный недалеко от рима, и афинский порт Пирей в Греции.

Примечательно, что Венеция – самый загрязненный круизными судами порт в 2019 году – опустилась аж на 41-е место в списке после того, как в 2021 году был введен запрет на заход в порт города крупных круизных судов. Это привело к 80-процентному снижению выбросов оксида серы.

Наряду с Венецией также наложили ограничения на крупные круизные суда такие европейские портовые города, как Санторини, Пальма-де-Майорка и Дубровник. Мэр Барселоны ранее также призвал региональное правительство ограничить количество судов, которым будет разрешено заходить в порт города.

"Пандемия дала некоторую передышку портовым городам, но теперь она действительно закончилась. Круизы вернулись, и такие туристические точки, как Барселона и Афины, снова задыхаются от токсичного загрязнения воздуха круизными лайнерами. Венеция показала, что бороться с загрязнением воздуха круизными судами можно, но запреты – не единственный способ. Порты могут значительно снизить уровень загрязнения, заставив суда подключаться к электричеству в порту вместо того, чтобы запускать свои двигатели, таким образом, поддерживая использование топлива с нулевым уровнем выбросов", – отметила Констанс Дейкстра из Transport & Environment.

Борьба с вредными выбросами в атмосферу

В последние годы в Европе активно ведется работа по сокращению выбросов в атмосферу авиационным транспортом. Помимо ужесточения требований к воздушным судам, многие европейские страны стараются популяризировать железнодорожный транспорт как альтернативу авиационному.

Так, ранее в Европе анонсировали планы запустить мощную сеть ночных поездов, состоящую из 40 международных линий дальнего следования. К 2030 году она должна соединить более 200 городов и населенных пунктов по всей Европе.

В то же время, во Франции частично запретили авиаперелеты между городами внутри страны, если это расстояние можно преодолеть на поезде за 2,5 часа. Аналогичную систему планируют ввести в Испании.

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