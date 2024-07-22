Также каталонская столица планирует повышение налога для путешественников, останавливающихся там на ночь.

Власти испанской Барселоны, страдающей от чрезмерного туризма настолько, что местные жители уже выходят на массовые акции протеста против туристов и даже обливают их водой, заявили о планах повысить налог для однодневных гостей, прибывающих в город на круизных лайнерах.

Как пишет The Independent, на днях мэр каталонской столицы Хауме Колбони заявил, что поднимет сбор, взимаемый с круизных пассажиров, посещающих город менее чем на 12 часов, чтобы ограничить массовый туризм.

При этом он не уточнил, насколько планируется повысить этот налог, отметив лишь, что соответствующие исследования уже заказаны. В настоящее время сумма "круизного" налога в Барселоне установлена на уровне 7 евро в день.

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Мэр также добавил, что идея повышения налога заключается не в том, чтобы отпугнуть посетителей круизных судов, а в том, чтобы гарантировать, что город получит доход от их визита, который можно будет инвестировать в социальные проекты, например, на установку кондиционеров в школах.

Как Барселона борется с чрезмерным туризмом

В октябре 2023 года Барселона запретила круизным лайнерам заходить в центр города. Таким образом, туристы больше не могут сходить с кораблей прямо в исторический центр Барселоны – чтобы добраться туда, им приходится ехать на автобусе около получаса.

Также вскоре каталонская столица планирует повышение налога для путешественников, останавливающихся там на ночь. Предыдущее повышения туристического сбора в каталонской столице провели только весной 2024 года.

Кроме того, власти Барселоны приняли решение ввести запрет на частную сдачу жилья туристам, однако он вступит в силу аж в 2028 году – и далеко не все горожане готовы так долго ждать, ведь они хотят избавиться от лишних туристов уже сейчас.

Предпринимаются в Барселоне и более необычные попытки ограничить влияние чрезмерного туризма на повседневную жизнь местных жителей. Так, с недавних пор приложения Apple Maps и Google Maps при составлении маршрутов по Барселоне перестали показывать автобусный маршрут № 116, который, в частности, останавливается у парка Гуэля авторства Антонио Гауди – второй по популярности достопримечательности города после храма Саграда Фамилия. Это произошло после многолетних жалоб горожан, особенно пожилых людей и мам с детьми, которые из-за избытка туристов не могли попасть в 20-местный микроавтобус – единственный, способный протиснуться по узким улочкам района Ла-Салют.

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