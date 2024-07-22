Власти испанской Барселоны, страдающей от чрезмерного туризма настолько, что местные жители уже выходят на массовые акции протеста против туристов и даже обливают их водой, заявили о планах повысить налог для однодневных гостей, прибывающих в город на круизных лайнерах.
Как пишет The Independent, на днях мэр каталонской столицы Хауме Колбони заявил, что поднимет сбор, взимаемый с круизных пассажиров, посещающих город менее чем на 12 часов, чтобы ограничить массовый туризм.
При этом он не уточнил, насколько планируется повысить этот налог, отметив лишь, что соответствующие исследования уже заказаны. В настоящее время сумма "круизного" налога в Барселоне установлена на уровне 7 евро в день.
Мэр также добавил, что идея повышения налога заключается не в том, чтобы отпугнуть посетителей круизных судов, а в том, чтобы гарантировать, что город получит доход от их визита, который можно будет инвестировать в социальные проекты, например, на установку кондиционеров в школах.
Как Барселона борется с чрезмерным туризмом
В октябре 2023 года Барселона запретила круизным лайнерам заходить в центр города. Таким образом, туристы больше не могут сходить с кораблей прямо в исторический центр Барселоны – чтобы добраться туда, им приходится ехать на автобусе около получаса.
Также вскоре каталонская столица планирует повышение налога для путешественников, останавливающихся там на ночь. Предыдущее повышения туристического сбора в каталонской столице провели только весной 2024 года.
Кроме того, власти Барселоны приняли решение ввести запрет на частную сдачу жилья туристам, однако он вступит в силу аж в 2028 году – и далеко не все горожане готовы так долго ждать, ведь они хотят избавиться от лишних туристов уже сейчас.
Предпринимаются в Барселоне и более необычные попытки ограничить влияние чрезмерного туризма на повседневную жизнь местных жителей. Так, с недавних пор приложения Apple Maps и Google Maps при составлении маршрутов по Барселоне перестали показывать автобусный маршрут № 116, который, в частности, останавливается у парка Гуэля авторства Антонио Гауди – второй по популярности достопримечательности города после храма Саграда Фамилия. Это произошло после многолетних жалоб горожан, особенно пожилых людей и мам с детьми, которые из-за избытка туристов не могли попасть в 20-местный микроавтобус – единственный, способный протиснуться по узким улочкам района Ла-Салют.
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