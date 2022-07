На первом этапе авиакомпания будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines, который из-за российской войны сейчас не может работать в Украине, планирует осенью 2022 года открыть в Европейском союзе собственную авиакомпанию.

Как отмечает ЦТС, на первом этапе она будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров.

Сообщается, что сначала будут запущены перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии, также возможны рейсы из Германии и Австрии. Основную долю маршрутов составят традиционные туристические направления, такие как Турция и Египет, а также экзотические направления, такие как Танзания.

"Безусловно, значительный объем рейсов будет выполняться для нашей группы компаний – туроператора Join Up Baltics, Join UP Romania и Join UP Poland", – пояснила коммерческий директор SkyUp Людмила Слободянюк.

Кроме того, с конца марта 2023 года SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из стран ЕС.

По словам Слободянюк, продажу билетов на рейсы европейского SkyUp планируется начать в ноябре-декабре 2022 года. К началу нового туристического сезона-2023 владельцы компании хотят довести количество самолетов до 19.

Также уже известно, что новый перевозчик, название которого пока не называют, будет зарегистрирован на Мальте. Объясняют это совокупностью факторов: от простоты и скорости регистрации новой авиакомпании, поддержки местных властей до эффективного налогового законодательства. Для старта на Мальте нужно не менее двух самолетов и инвестиции до 5 млн евро (для получения необходимых разрешений, решения технических вопросов и затрат на первые рейсы).

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного российского военного вторжения на территории Украины остановили пассажирское авиасообщение, поэтому украинские авиакомпании начали искать возможности продолжать работать за рубежом.

В частности, SkyUp Airlines начала предлагать свои самолеты в "мокрый лизинг", то есть вместе с экипажем. Предложением уже воспользовались Wizz Air, Air Moldova, Corendon Europe и Tailwind Airline.

Также по такому принципу свои самолеты во временное пользование для airBaltic предоставила МАУ. А на прошлой неделе МАУ начала чартерную программу с польским туроператором.