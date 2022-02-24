Взлетно-посадочная полоса главного аэропорта Украины заблокирована.

"Международный аэропорт "Борисполь" утром 24 февраля 2022 года приостановил работу из-за закрытия воздушного пространства над Украиной в связи с началом российского военного вторжения.

Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

"Аэропорт не работает, все пассажиры аэропорта эвакуированы, взлетно-посадочная полоса заблокирована. Службы аэропорта работают во взаимодействии с государственными органами согласно инструкции и действующему законодательству Украины", – говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила о приостановке выполнения регулярных и чартерных рейсов с/на территорию Украины минимум до 23:59 24 февраля 2022 года по киевскому времени.

"Авиакомпания МАУ поддерживает и будет поддерживать связь с МИД Украины, Министерством инфраструктуры Украины. Все пассажиры МАУ и граждане Украины, которые оказались за рубежом и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной Регистрации Украинских Граждан https://friend.mfa.gov.ua/#/. Зарегистрированным гражданам будет предоставлена информация о рейсах в указанные пункты и в пункты прибытия в Украину", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

Вся актуальная информация относительно дальнейшего статуса выполнения рейсов будет размещаться на официальном сайте МАУ (www.flyuia.com). Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте или телефону, которые указаны в бронировании. Просьба к пассажирам – проверить наличие в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" актуальной контактной информации, электронной почты, номера индивидуального мобильного телефона.

Дальнейшая информация относительно плана выполнения рейсов авиаперевозчик имеет наданты 24 февраля 2022 года в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.