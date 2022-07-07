Крупнейшая украинская авиакомпания продолжает свою работу за пределами Украины в условиях войны.

Украинская авиакомпания "МАУ" начала чартерную программу с польскими партнерами.

Об этом говорится в пресс-релизе "МАУ".

"В начале июля авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" начала чартерные полеты по заказу туроператора ITAKA (Польша). Таким образом, украинская авиакомпания присоединилась к обслуживанию европейского туристического трафика и продолжает свою операционную работу за пределами Украины в условиях войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в чартерной программе задействован Boeing 737-900 UR-PSL, который будет базироваться в аэропорту города Катовице и обслуживаться четырьмя экипажами "МАУ". Также в рамках сотрудничества с компанией ITAKA планируются ежедневные рейсы "МАУ" как из базового аэропорта, так и из других городов Польши (Варшава, Краков, Жешув).

В июле согласованы следующие чартерные рейсы: Варшава – Малага; Катовице – Арресифе; Варшава – Арресифе; Катовице – Анталья; Жешув – Анталия; Катовице – Тенерифе; Катовице – Тирана; Катовице – Лас-Пальмас; Варшава – Лас-Пальмас; Катовице – Марса-Алам; Краков – Тирана; Катовице – Джерба.

"Сейчас партнеры анализируют возможности расширения сети чартерных направлений с пролонгацией до конца высокого туристического сезона", – добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного российского военного вторжения на территории Украины приостановили пассажирское авиасообщение, поэтому украинские авиакомпании начали искать возможности продолжать работать за рубежом.