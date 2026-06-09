В 2026 году путешественники чаще выбирают малоизвестные направления: что на это повлияло

Мировой туризм демонстрирует устойчивость, в числе лидеров роста - Парагвай, Новая Каледония и Сальвадор.

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке в марте, международный туризм продолжил рост - в первом квартале 2026 года количество международных поездок увеличилось на 2%, сообщает Euronews.

По данным UN Tourism, за первые три месяца года за границу отправились около 307 миллионов туристов - это примерно на шесть миллионов больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Эксперты прогнозируют, что в этом году путешественники по-прежнему будут искать оптимальное соотношение цены и качества, а также чаще выбирать направления ближе к дому из-за роста расходов на путешествия.

Видео дня

В UN Tourism отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке может снизить темпы роста международного туризма на один-два процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом в 3-4% на 2026 год. На ситуацию влияют перебои с авиасообщением в регионе, подорожание нефти, дефицит авиатоплива в отдельных странах, а также рост стоимости авиабилетов и сокращение количества рейсов.

Впрочем, международный туризм продолжает демонстрировать устойчивость.

"В период растущего геополитического и экономического давления это еще раз подтверждает важную роль туризма в поддержке экономик, создании возможностей и развитии сообществ далеко за пределами самой отрасли", - заявила генеральный секретарь UN Tourism шейха Аль-Нувайс.

Европа, которая остается крупнейшим туристическим регионом мира, в первом квартале 2026 года приняла более 130 миллионов международных туристов - на 4% больше, чем в прошлом году.

Особенно выиграли страны, куда частично перенаправились туристические потоки.

Южная часть Средиземноморья и Северная Европа показали рост на 4%, а Центральная и Восточная Европа - на 6%, продолжая восстановление туристического сектора.

На Ближнем Востоке ситуация оказалась противоположной: количество туристов сократилось на 14%. В то же время Египет, несмотря на региональную нестабильность, продемонстрировал рост на 16%.

Среди стран с наиболее динамичным ростом туризма в первом квартале 2026 года:

Парагвай - +46%;

Новая Каледония - +45%;

Сальвадор - +43%;

Монголия - +39%;

Палау - +37%;

Узбекистан - +37%.

Также двузначный рост зафиксировали:

Пакистан - +60%;

Южная Корея - +38%;

Марокко - +24%;

Бруней - +22%;

Бразилия - +12%.

Согласно опросу экспертов туристической отрасли, главными вызовами для международного туризма в 2026 году остаются: конфликт на Ближнем Востоке; высокие транспортные расходы; подорожание проживания.

Почти две трети опрошенных экспертов - 64% - заявили, что ситуация на Ближнем Востоке негативно влияет на туристический спрос в их странах. Из них 43% считают влияние умеренным, а еще 21% - значительным. Еще 36% респондентов заявили, что конфликт практически не повлиял на спрос.

На фоне роста расходов туристы все чаще пытаются экономить и выбирают более близкие направления для отдыха.

В то же время 17% экспертов сообщили об увеличении въездного туризма из-за перераспределения туристических потоков из проблемных регионов.

Еще 14% отметили рост внутреннего туризма, когда люди отказываются от зарубежных поездок в пользу путешествий по своей стране.

Туризм в Украине - что известно

Как писал УНИАН, глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что регион готовится к открытию летнего сезона для отдыха на Черном море. Власти обещают обеспечить условия для физического и психологического восстановления украинцев, прежде всего военных и их семей, а также - расширить в Одессе количество безопасных зон отдыха.

Если в 2023 году официально открыли шесть пляжей, то в 2025-м их было более 30. Ожидается, что уже в июне официально открытых для отдыха участков будет не меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: