В 2026 году путешественники чаще выбирают малоизвестные направления: что на это повлияло

Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке в марте, международный туризм продолжил рост - в первом квартале 2026 года количество международных поездок увеличилось на 2%, сообщает Euronews.
По данным UN Tourism, за первые три месяца года за границу отправились около 307 миллионов туристов - это примерно на шесть миллионов больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Эксперты прогнозируют, что в этом году путешественники по-прежнему будут искать оптимальное соотношение цены и качества, а также чаще выбирать направления ближе к дому из-за роста расходов на путешествия.
В UN Tourism отмечают, что конфликт на Ближнем Востоке может снизить темпы роста международного туризма на один-два процентных пункта по сравнению с предыдущим прогнозом в 3-4% на 2026 год. На ситуацию влияют перебои с авиасообщением в регионе, подорожание нефти, дефицит авиатоплива в отдельных странах, а также рост стоимости авиабилетов и сокращение количества рейсов.
Впрочем, международный туризм продолжает демонстрировать устойчивость.
"В период растущего геополитического и экономического давления это еще раз подтверждает важную роль туризма в поддержке экономик, создании возможностей и развитии сообществ далеко за пределами самой отрасли", - заявила генеральный секретарь UN Tourism шейха Аль-Нувайс.
Европа, которая остается крупнейшим туристическим регионом мира, в первом квартале 2026 года приняла более 130 миллионов международных туристов - на 4% больше, чем в прошлом году.
Особенно выиграли страны, куда частично перенаправились туристические потоки.
Южная часть Средиземноморья и Северная Европа показали рост на 4%, а Центральная и Восточная Европа - на 6%, продолжая восстановление туристического сектора.
На Ближнем Востоке ситуация оказалась противоположной: количество туристов сократилось на 14%. В то же время Египет, несмотря на региональную нестабильность, продемонстрировал рост на 16%.
Среди стран с наиболее динамичным ростом туризма в первом квартале 2026 года:
- Парагвай - +46%;
- Новая Каледония - +45%;
- Сальвадор - +43%;
- Монголия - +39%;
- Палау - +37%;
- Узбекистан - +37%.
Также двузначный рост зафиксировали:
- Пакистан - +60%;
- Южная Корея - +38%;
- Марокко - +24%;
- Бруней - +22%;
- Бразилия - +12%.
Согласно опросу экспертов туристической отрасли, главными вызовами для международного туризма в 2026 году остаются: конфликт на Ближнем Востоке; высокие транспортные расходы; подорожание проживания.
Почти две трети опрошенных экспертов - 64% - заявили, что ситуация на Ближнем Востоке негативно влияет на туристический спрос в их странах. Из них 43% считают влияние умеренным, а еще 21% - значительным. Еще 36% респондентов заявили, что конфликт практически не повлиял на спрос.
На фоне роста расходов туристы все чаще пытаются экономить и выбирают более близкие направления для отдыха.
В то же время 17% экспертов сообщили об увеличении въездного туризма из-за перераспределения туристических потоков из проблемных регионов.
Еще 14% отметили рост внутреннего туризма, когда люди отказываются от зарубежных поездок в пользу путешествий по своей стране.
Туризм в Украине - что известно
Как писал УНИАН, глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что регион готовится к открытию летнего сезона для отдыха на Черном море. Власти обещают обеспечить условия для физического и психологического восстановления украинцев, прежде всего военных и их семей, а также - расширить в Одессе количество безопасных зон отдыха.
Если в 2023 году официально открыли шесть пляжей, то в 2025-м их было более 30. Ожидается, что уже в июне официально открытых для отдыха участков будет не меньше.