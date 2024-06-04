Если не радует перспектива переполненных пляжей в жаркой Испании или Турции, стоит взглянуть на северную часть Европы.

Когда дело доходит до летнего отпуска, многие выбирают пляжные курорты. Однако в последние годы летняя жара становится настолько невыносимой, что даже у моря ее трудно переносить. И здесь стоит обратить внимание на морские курорты в северных широтах, на которые раньше мало кто ездил.

Как пишет Inews, количество бронирований на курортах с прохладной погодой в этом году выросло на 77% по сравнению с 2023 годом. Это подтверждает, что жаркая Испания или Турция вскоре могут уступить курортам, например, Скандинавии.

Издание также сделало небольшую подборку таких прохладных курортов, где летний отдых не высосет из вас последние силы из-за невыносимой жары.

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Остров Тексел, Нидерланды

Тексел является крупнейшим из 14 Западно-Фризских островов, которые проходят через Ваттовое море у северного побережья Нидерландов. С июня по август максимальная дневная температура воздуха здесь колеблется от 18°C до 21°C, что впрочем не означает, что сюда время от времени не налетают волны 30-градусной жары.

Главная туристическая приманка острова - природный парк, где посетители могут прогуляться по природным тропам с гидом, заказать экскурсии для наблюдения за птицами и пройти по хорошо обозначенным пешеходным и велосипедным дорожкам.

Рюген, Германия

В Балтийском море, недалеко от северо-восточного угла Германии, Рюген является крупнейшим островом страны.

Здесь расположены природные заповедники с лагунами, буковые леса с туристическими маршрутами и белые прибрежные скалы Национального парка Ясмунд, который находится под охраной ЮНЕСКО. Для энтузиастов железной дороги есть даже старинная железная дорога на паровом двигателе под названием Rushing Roland.

Лесё, Дания

Остров Лесё, лежащий в проливе Каттегат между датским Фредериксгавеном и шведским Гетеборгом, имеет больше всего солнечных часов среди всех районов Дании.

Хотя легко скоротать солнечные дни на 25-километровых песчаных пляжах острова, посетителям также стоит найти время, чтобы проверить соляные заводы, где соль производят средневековыми методами, и совершить обход традиционных домов Лесё, покрытых водорослями.

Лето в Лесё означает также время вылова местных омаров, и рестораны по всему острову подают их в разнообразных блюдах, включая супы и пиццу.

Вен, Швеция

Посетителям острова Вен, что в проливе Эресунн между Швецией и Данией, рекомендуется оставить свои автомобили на материке и исследовать остров, используя парк желтых велосипедов.

Велосипедные маршруты проходят в частности мимо музея Тихо Браге, где можно узнать о знаменитом астрономе 16-го века, и мимо винокурни Spirit of Ven, где проводятся экскурсии и дегустации виски. Путешествие также можно прервать фикой (что означает долгие остановки на кофе и пирожные) в кофейнях острова или пикники на вершине склонов Вену с видом на море высотой 40 метров, известных местным как Backafallen.

Аландские острова, Финляндия

Летом средний максимум дневной температуры здесь составляет около 19°C, что очень комфортно для исследования архипелага.

Здесь можно увидеть более 6700 населенных и необитаемых островов и скал, каждый из которых предлагает разное зрелище - от поселений бронзового века до загорающих тюленей. Главный остров является отличным плацдармом к началу исследования.

"Город тысячи лип" является домом для большого количества магазинов и ресторанов - обязательно попробуйте губчатые аландские блины - и кучи музеев, которые предлагают понимание таких тем, как быт островитян и непростая политическая история архипелага.

Сааремаа, Эстония

Как и можно было ожидать от крупнейшего из 2000 островов Эстонии, Сааремаа предлагает посетителям длинный список дел. 7500-летний метеоритный кратер Каали, наклоненный маяк Кийпсааре, и замок Курессааре - одна из лучше всего сохранившихся средневековых крепостей в Эстонии. Это лишь некоторые из достопримечательностей, которые стоит отметить среди таких видов деятельности, как прогулки по пляжу и посещение местных ресторанов.

Однодневная поездка в соседний Кихну является еще одной обязательной задачей. Этот остров имеет матриархальное общество, что уже интересно. Также посетители могут посетить музей Кихну и устроить тур вокруг острова на грузовиках.

Сан-Мигель, Азорские острова

Длинный список достопримечательностей острова включает озера-близнецы кратеров в Сете-Сидадес, геотермальные бассейны в Фурнасе и 30-метровый водопад Сальто-ду-Розал.

Лето также является пиком сезона наблюдения за китами на Азорских островах, и туры на любой платформе, начиная от катамаранов и заканчивая катамаранами, можно легко забрать с пристани Понта-Делгада.

Сент-Мартинс, Великобритания

Сент-Мартин - третий по величине остров архипелага Силли у юго-западного побережья Великобритании. Остров сочетает пляжи кремового цвета с такими достопримечательностями, как винокурня SC Dogs и виноградник Сент-Мартин, где предлагают экскурсии и дегустации. Также доступны прогулки на байдарках до соседнего необитаемого острова Теан и туры на подводное плавание с возможностью поплавать с тюленями.

Климат мягкий, даже зимой, а небо над Сен-Мартином особенно темное - обсерватория острова открыта для публичного созерцания звезд раз в неделю в течение всего лета.

Гран-Канария, Испания

Благодаря прохладным ветрам, дующим с Азорских островов, летом на Гран-Канарии царит тепло, а не испепеляющая жара. Дневная температура в период с июня по август достигает максимумов от 20°C до 23°C.

Третий по величине Канарский остров, известный как "миниатюрный континент" из-за разнообразия ландшафтов, обещает бурные песчаные дюны, побеленные рыбацкие деревни, долины с пальмами, горы и более 80 пляжей с песком того же цвета, что и лакомство из марципана.

Другие интересные направления для отдыха

Как писал УНИАН, Запад Ирландии - одна из самых желанных точек на карте страны, которую выбирают туристы со всего мира. Здесь есть оживленные крупные города, уютные маленькие поселки, старинные замки, живописные скалы, а еще, к удивлению многих, прекрасные пляжи с идеальными условиями для кайтсерфинга. Одну из таких локаций отыскал УНИАН.Туризм.

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