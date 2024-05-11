Поймать волну, или живописный ирландский рай для кайтсерфинга (и не только)

Запад Ирландии – одна из самых желанных точек на карте страны, которую выбирают туристы со всего мира. Здесь есть оживленные крупные города, уютные маленькие деревушки, старинные замки, живописные скалы, а также, к удивлению многих, прекрасные пляжи с идеальными условиями для кайтсерфинга. Одну из таких локаций отыскал УНИАН.Туризм.

Ветреная Ирландия последние два года пользуется большой популярностью среди украинских беженцев, ведь пока что эта страна предлагает одни из лучших условий временной защиты. Одновременно, после начала Россией полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года, Ирландия также отменила краткосрочные туристические визы для всех украинцев (о том, что нашим гражданам стоит знать перед посещением Ирландии, вы можете почитать в нашем отдельном материале).

В то же время Ирландия вряд ли ассоциируется у большинства туристов с пляжным отдыхом, однако именно благодаря своему удачному расположению эта страна может предложить любителям экстремального отдыха идеальные волны (и ветер) для кайтсерфинга.

Одним из прекрасных вариантов для подобного отдыха в Ирландии является пляж Кил (Keel Beach) на острове Акилл (Achill Island) в графстве Мейо (County Mayo) на западе страны. Именно о нем мы и расскажем в этом материале.

Немного фактов об острове Акилл

Остров Акилл – это самый большой среди всех ирландских островов, древнейшие поселения на территории которого появились около 3000 года до нашей эры.

Остров соединяется с основной частью Ирландии мостом Майкла Девитта между деревнями Акилл-Саунд и Полранни. Первый мост здесь появился еще в 1887 году.

Несмотря на довольно большой размер острова – 148 квадратных километров, что примерно равно размеру украинского города Черновцы, по состоянию на 2022 год в нескольких его небольших населенных пунктах постоянно официально проживали всего лишь 2345 человек.

Примерно половина населения острова Акилл говорит на ирландском языке (хотя в повседневной жизни все же большинство из местных используют английский). Тем не менее, здесь как нигде лучше можно почувствовать старинную сельскую Ирландию.

На территории острова частично снимали фильм "Банши Инишерина" Мартина МакДоны с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном, который был номинирован на "Оскар-2023". Позже местные туристические организации даже пытались использовать этот фильм, чтобы заманить туристов (и авторы были совсем не против этого).

Чем заняться на пляже Кил

На территории острова Акилл на самом деле есть немало интересных локаций, которые можно посетить, но мы успели доехать до пляжа Кил, который также фигурирует под названием Trawmore Beach, в честь, собственно, бухты Траумор (Trawmore Bay), где он и расположен.

Это довольно живописная местность с изумрудными прибрежными скалами, пастбищами овец и голубыми прозрачными океанскими водами. В хорошую погоду здесь можно поплавать в Атлантическом океане, но больше всего это место любят кайтсерферы – здесь идеальные условия для того, чтобы поймать волну и ветер.

Если не настроены купаться, можно пройтись вдоль побережья. Конечной целью можно поставить себе скалы Cathedral Rocks – это около 5 километров пешком, в течение которых вас постоянно будут сопровождать невероятные пейзажи.

Также с этого места можно подняться на гору Minaun Heights, чтобы полюбоваться видами на всю бухту. Но стоит учитывать, что там очень стильный ветер.

Если же есть больше времени (или, вдруг, решите заночевать в поселке Кил), то можно пройтись в глубь острова, чтобы немного исследовать местную историю. Например, в 3 километрах от пляжа расположены руины заброшенного поселка Сливмор (Slievemore Deserted Village).

Говорят, что люди жили здесь тысячелетиями, однако покинули поселок где-то в середине 19 века. Почему это произошло – до сих пор неизвестно. По одной из версий, к выселению людей привело завладение этой землей так называемой Миссией Ахилла – ее целью было обращение местных жителей в протестантскую веру.

Также примерно в 3 километрах от пляжа расположена еще одна интересная локация – так называемый Ахилл-хендж (Achill-henge). Нет, это не старинное мегалитическое сооружение по типу Стоунхенджа, а современная бетонная конструкция подобной формы, построенная всего лишь в 2011 году. Возвел ее здесь местный застройщик, чем изрядно разозлил некоторых местных жителей. На него даже подавали в суды, а власти графства Мейо предписывали снести конструкцию. Впрочем, она до сих пор там.

Возле автобусной остановки в поселке Кил есть довольно уютный ресторанчик, где можно согреться традиционным ирландским рыбным супом чаудер. Цены – вполне демократичные, как для Ирландии: порция наваристого супчика с куском хлеба и масла обойдется примерно в 10 евро.

Как добраться и где остановиться

Пляж Кил расположен в 55 километрах от популярного курортного города Вестпорт (подробнее о нем можно почитать в нашем отдельном материале) и всего лишь за полтора часа туда можно доехать на автобусе номер 450 – билет в один конец будет стоить около 10 евро.

А вот железной дороги на острове Акилл пока нет. Когда-то на поезде можно было доехать до Achill Railway Station с уже упомянутого выше Вестпорта, однако эта станция располагалась не на острове, а у заезда на мост перед ним. Станция проработала с 1895 по 1937 год, после чего ее закрыли. Какое-то время в здании станции работал хостел под красноречивым названием Railway Hostel, однако сейчас он уже не принимает гостей.

Всего на территории острова Акилл туристам на популярных сайтах по бронированию жилья доступны около 10 вариантов размещения, в основном в поселках Кил (Keel) и Акилл-Саунд (Achill Sound). Впрочем, как и вообще всюду в Ирландии, цены на проживание там кусаются.

Так, дешевле всего будет переночевать в хостеле в общем номере на шесть человек – одно койко-место обойдется в 46 евро. Остальные предложения – двухместные или трехместные номера в мини-отелях по цене от 90 до 173 евро. Также можно арендовать целые дома – по цене от 500 до 600 евро за ночь.

Также можно попробовать остановиться в Вестпорте, но цены на жилье там примерно на том же уровне, что и на самом острове Акилл.

Бронировать жилье в Ирландии лучше заблаговременно, особенно если ехать в страну в летний топ-сезон, ведь там давно уже наблюдается жилищный кризис – свободных вариантов очень мало и разбирают их очень быстро.

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Ирландия – очень самобытная, живописная и гостеприимная страна, которая действительно умеет приятно поразить туристов. Поскольку сейчас у украинцев появилась возможность попасть туда без лишней бюрократической волокиты, грех не воспользоваться этой возможностью.

Марина Григоренко