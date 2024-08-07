Спасатели пытаются добраться до еще нескольких людей, остающихся под завалами здания 17 века.

В Германии, в живописном туристическом регионе на берегу реки Мозель, в результате частичного обрушения отеля погибли два человека, еще семь оказались в ловушке под завалами.

Как пишет SWR по итогам пресс-конференции местной полиции, инцидент произошел в городке Креф (земля Рейнланд-Пфальц) в ночь с 6 на 7 августа 2024 года. Мужчина и женщина погибли непосредственно во время обрушения.

На данный момент спасены четыре человека, в том числе ребенок. Еще три человека по-прежнему остаются в здании, некоторые из них получили серьезные травмы. Спасатели продолжают попытки спасти из-под завалов живых людей, с которыми удалось связаться через смартфоны. Позже спасатели сумели просверлить отверстия, чтобы поддерживать контакт с пострадавшими.

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Спасательные работы усложняются тем, что часть крыши здания обрушилась и висит криво, сжимая два этажа с одной стороны дома. Есть риск дальнейшего обрушения, потому экстренным службам сложно проникнуть в здание.

Всего в момент происшествия в отеле находились 14 человек. Пятеро из них смогли выбраться из дома невредимыми.

Сообщается, что отель был расположен в очень старом доме, основная конструкция которого датируется 17 веком, а два этажа над ним были надстроены в 1980-х годах. Именно поэтому тогда был установлен бетонный потолок для поддержки дополнительных этажей.

Как сообщил старший прокурор Питер Фритцен, накануне в отеле велись строительные работы. Однако еще предстоит выяснить, являются ли они причиной обрушения.

При этом около 30 жителей соседних домов также были эвакуированы, поскольку дальнейшее обрушения здания отеля может повлиять на их жилье. По возможности, людей просят отказаться от поездок в Креф и его окрестности в ближайшие дни. Дорога через город пока закрыта.

Как сообщал УНИАН, ранее молния убила 18-летнего туриста на самой высокой горе Германии – Цугшпитце в популярном туристическом регионе Гармиш-Партенкирхен.

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