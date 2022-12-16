В результате происшествия пострадали 2 человека, судьба обитавших в аквариуме 1500 рыб неизвестна.

В торгово-развлекательном комплексе DomAquaree в Берлине (Германия) утром 16 декабря 2022 года взорвался огромный аквариум, в котором обитало около 1500 экзотических рыб.

В результате происшествия на главную дорогу в оживленном районе Митте вылился 1 миллион литров воды и мусора. Часть близлежащих улиц пришлось перекрыть, сообщает Reuters со ссылкой экстренные службы.

Кроме того, по сообщению берлинской полиции, пострадали два человека – они получили осколочные ранения.

Представитель берлинской пожарной охраны в свою очередь сообщил, что спасателям не удалось попасть на первый этаж здания из-за обломков. На место происшествия направлены поисково-спасательные собаки.

В то же время из расположенного в ТРЦ отеля эвакуировали около 350 человек.

При этом экстренные службы пока не сообщают, что вызвало взрыв аквариума. Судьбу рыб ни пожарные, ни полиция также не прокомментировали.

Отметим, в торгово-развлекательном комплексе DomAquaree расположены отель Radisson, музей, магазины и рестораны, а также крупнейший в мире отдельно стоящий цилиндрический аквариум высотой 14 метров, как утверждается на сайте отеля.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов, собирающихся на Рождество в Европу, предупредили о морозах и снегопадах.

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