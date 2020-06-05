В Украину возвращаются путешественники, которым пришлось полгода прожить на берегу Ганга (фото)

Супруги из Днепра не дождались специального рейса и заплатили по 600 долларов за билет до Киева.

Путешественники из Днепра, супруги Олег Сандецкий и Оксана Кравчук после полугода в Индии возвращаются на Родину.

Читайте такжеЕвросоюз решил продлить запрет на въезд иностранцев после 15 июняНа своей страничке в Facebook украинцы пишут, что им еще в терминале аэропорта выдали специальные защитные маски, и они не снимали их весь перелет. На фото, сделанных во время перелета, видно стюардесс в медицинских защитных костюмах. Салон – практически пуст.

«Нас было восемь пассажиров, пустой самолет. Как понимаете, за такие деньги мало захотели лететь», – пишет путешественник.

Супруги провели в Индии около полугода. Они стали известны, когда в мировых сми написали, что из-за карантина несколько европейцев перебрались в пещеры на берегу реки Ганг.

В интервью УНИАН Олег рассказывал о жизни «дикарями»:

«Денег на отели не оставалось, и мы около месяца жили на берегу реки Ганг, у подножия Гималаев. Но не в пещерах. У нас есть палатка, мы с женой жили в ней. Рядом с нами обосновались американец, француз, турок и непалец, – рассказывал нам путешественник. – По вечерам грелись у костра. С нами какое-то время жил парень из Латвии, у него была гитара. Пели мантры, учили соседей украинским народным песням. Времени было много, жена занялась вышивкой – дарим ее как сувенир».

Полное интервью можно почитать по ссылке.

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