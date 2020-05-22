Карантинный "отшельник" Олег Сандецкий: Денег на жилье не осталось, и мы поселились в палатке у подножия Гималаев, на берегу реки Ганг

Путешественники из Днепра, супруги Олег Сандецкий и Оксана Кравчук из-за карантина остались в Индии. Их рейс в Киев был запланирован на 22 марта, но за несколько дней до этой даты перелеты отменили. Денег на отели не хватало, и пара с друзьями-иностранцами поселилась в предгорьях Гималаев, неподалеку от города Ришикеш (один из самых известных центров йоги и медитации). Через несколько недель отшельников обнаружила полиция, и новость о них облетела весь мир. Сейчас украинцы вернулись в цивилизацию и ждут, когда восстановятся авиаперелеты, чтобы вернуться в Украину. Они рассказали УНИАН как учили американца и француза украинским песням на берегу реки Ганг, взвинченных ценах на билеты в Киев и трехстах собратьях по несчастью, застрявших в Индии.

Вы стали знаменитыми после новостей о вас. В частности, в иностранных СМИ писали, что вы жили в пещере. Это правда? Как вы там оказались?

Наш рейс отменили из-за эпидемии. У нас были билеты на 22 апреля, а 17-го отменили полеты из Индии. Денег на отели не оставалось, и мы около месяца жили на берегу реки Ганг, у подножия Гималаев. Но не в пещерах. У нас есть палатка, мы с женой жили в ней. Рядом с нами обосновались американец, француз, турок и непалец.

Сделали там себе печку из камня, готовили в котелке овощи, варили чай. Иногда выбирались в соседний поселок к волонтерам из Франции. У них можно было взять мыло, чай, вещи, книги, продукты. Рис, лепешка, гороховый суп – основная еда в последнее время. Я в Индии сбросил килограммов десять и понял, как прекрасна украинская кухня. Мечтаю о черном хлебе.

По вечерам грелись у костра. С нами какое-то время жил парень из Латвии, у него была гитара. Пели мантры, учили соседей украинским народным песням. Времени было много, жена занялась вышивкой – дарим ее как сувенир.

У меня есть карточка местного оператора мобильной связи, интернет, поэтому следили за новостями, могли переписываться с родными в Украине.

Думаю, многие позавидуют такой безмятежной жизни. Что было для вас самым сложным?

Начался сезон муссонов, ночью очень страшные ветер, гроза. К утру наша палатка была мокрой. И мы боялись полиции. Наш друг-непалец, рассказывал, что его били бамбуковыми палками. Карантин строгий. Здесь все оцеплено, поселки разбиты на сектора, действует комендантский час.

Европейцев, насколько я знаю, полиция палками не бьет. Но люди здесь живут разные. Тут, в основном, простые, необразованные, неграмотные люди. Есть те, кто считает, что мы – носители коронавируса, «привезли» болезнь из Европы в Индию.

Знаю о туристах, которых выгоняли из отелей в начале эпидемии. Сейчас напряжение спало, но в начале чувствовалось много агрессии. Нас тут встречали с серпами в руках: «Идите отсюда». Не дружелюбно относятся. Мы для них другой сорт людей.

Где вы живете сейчас?

Нас нашла полиция и переселила в небольшой ашрам (монастырь, коммуна) в Ришикеше. Это двухэтажное здание с внутренним двориком. У нас есть комната, мы можем из нее выходить, но мы под присмотром полицейского. Он стоит на веранде в перчатках, в маске, рядом – бамбуковая палка.

И сейчас нас отсюда выталкивают, но я не могу понять почему. То, говорят, что это небезопасно, то говорят «такие правила». Правила у них постоянно, кстати, меняются.

Неподалеку от нас есть платный ашрам, в котором комната стоит четыре доллара в сутки. Туда отсюда ушли американец, француз, двое россиян. Но у нас с деньгами совсем плохо. Мы не рассчитывали, что так задержимся в Индии. И остаются только деньги на обратные билеты.

Я всю жизнь мечтал о поездке в Индию. Мы ехали сюда в ашрам Саи Бабы – это здесь святой человек. Мы занимались йогой, духовными практиками. Я много лет страдал из-за проблем с позвоночником, но здесь вылечился. Я многое для себя понял в этой поездке, мы взяли все от Индии и готовы вернуться.

Вам помогают в нашем консульстве в Дели?

Есть группа в мессенджере, которая объединяет украинцев в Индии. Судя по всему, нас тут сейчас около трех сотен. На сайте посольства написано, что они будут содействовать, искать места для проживания – но никто этим не занимается.

На днях появились авиабилеты местной компании в Киев – 600 долларов. Думаю, что у многих просто не будет таких денег. Нас берут за горло. И мы не просим, что бы нас вывезли отсюда бесплатно, но можно же сделать перелет по разумной цене?

Мы с женой за пять лет объездили 33 страны и никогда у кого не просили помощи. Но сейчас мы просто не знаем, что делать.

Влад Абрамов