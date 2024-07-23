Во многих регионах Турции до сих пор ощущается дух греческого прошлого.

На фоне того, как отдых в Греции портят погодные катаклизмы, а местные власти вводят новые налоги для туристов, люди начинают подыскивать себе альтернативные места для отпуска.

Однако, как пишет издание Travel Off Path, для тех туристов, которые не готовы расставаться с очарованием греческих деревушек, но хотят больше безопасности и экономии, отличным вариантом может стать Турция.

Четыре доступные курорта Турции, способные заменить отдых в Греции

1. Бодрум. Эту курортную зону и исторический порт на Эгейском море легко узнать по белоснежному Старому городу с яркими дверями и цветущими бугенвиллеями, напоминающему уютные рыбацкие городки на греческих островах.

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Хотя здесь высокая концентрация исторических памятников, в том числе замок Бодрум и древний театр, это в первую очередь пляжное направление с километрами песчаных пляжей вдоль бирюзовых вод.

Бодрум был населен греками до того, как турки обогнали их по численности, а потому местные кухня и обычаи находятся под сильным влиянием первых –греческий остров Кос находится всего в двух десятках километров от побережья.

При этом вто время как четырехзвездочный отель на Косе в августе может обойтись туристам в 549 долларов за ночь, эквивалентные предложения в Бодруме стартуют от 225 долларов, а более дешевые номера в небольших бутик-отелях и вовсе стоят от 60 долларов.

2. Мармарис. Один из самых оживленных городов турецкого Средиземноморья является воротами к Бирюзовому побережью с невероятно чистыми водами и удивительно либеральной социальной средой, которая ставит его в противоречие с остальной частью Турции.

Будь то отдых на тихом муниципальном галечном пляже или посещение пешеходной Бар-стрит, окруженной простыми барами и ночными клубами, Мармарис является безошибочным хитом как для любителей природы, так и для любителей вечеринок.

Как и Бодрум, он также находится в нескольких часах езды на пароме от греческого острова, а именно от мегапопулярного Родоса, за исключением того, что в Мармарисе туристы будут тратить в ресторанах примерно на 50-60% меньше.

Отели в Мармарисе также более доступны: самые дешевые предложения за скромный двухместный номер стартуют от 60 долларов, а среднем номер в трехзвездочнос отеле стоит от 85 долларов. Более люксовые отели с системой "все включено" стоят в пределах 350-400 долларов.

3. Сельчук. Это место идеально подходит для любителей культуры: небольшой, тихий городок в часе езды от Измира вдоль Эгейского моря, наиболее известный как ворота в Эфес, представляет из себя одну из самых важных археологических зон Средиземноморья.

Эфес – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий уцелевшие части некогда богатого греческого города с 3000-летней историей. Здесь находится большой театр, частично сохранившийся центральный проспект и некогда монументальная Библиотека Цельса, от которой остался только отреставрированный фасад.

За пределами Эфеса основные достопримечательности Сельчука и его окрестностей включают ныне разрушенный храм Артемиды и замок Аясулук.

Несмотря на свой исторический вес, Сельчук является одним из самых дешевых культурных направлений в Евразии: ночь в местных трехзвездочных отелях стоит от 52 до 83 долларов, а на еду посетители тратят в среднем 33 доллара.

4. Имброс/Гекчеада. Формально известный как Имброс и названный Гекчеада с 1970-х годов, этот остров большую часть своего существования принадлежал Греции, вплоть до 20-го века, когда он был окончательно передан Турции в соответствии с международным договором.

Минареты выросли там, где раньше были колокольни, увенчанные православными крестами, демографический состав населения изменился с греческого на турецкое большинство, а греческий язык теперь не так широко распространен во внутренних районах острова, как это было в период расцвета острова.

Однако его древнее очарование все еще живет: согласно греческой мифологии, именно здесь морской бог Посейдон держал конюшни для своих крылатых коней.

О былых временах также напоминают живописные ветряные мельницы на вершинах холмов, очаровательные рыбацкие деревушки и старые греческие церквушки.

Помимо увлекательной истории и безлюдных пляжей Северного Эгейского моря, Имброс/Гекчеада является домом для ряда семейных гостевых домов, цены в которых стартуют от 60 долларов за ночь.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet определил 14 лучших пляжей Греции, накоторые стоит обратить внимание в 2024 году.

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