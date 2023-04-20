Альпийский регион Альто-Адидже вводит ограничение на количество туристов, а рыбацкий городок Портофино – штрафы для туристов, которые слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях.

Италия, являющаяся одной из самых популярных среди туристов стран мира, продолжает вводить новые запреты в попытке обуздать чрезмерные потоки гостей.

В частности, популярный автономный регион Альто-Адидже (или Южный Тироль) на севере Италии решил ограничить количество туристов, останавливающихся там с ночевкой, пишет The Independent.

В частности, в этом регионе на границе с Австрией и Швейцарией среди Доломитовых Альп находится популярный город Больцано.

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"В определенное время года и в определенных районах их (туристов – ред.) стало слишком много. Мы достигли предела наших ресурсов, у нас были проблемы с дорожным движением, а жителям трудно найти жилье... Сектор туризма очень важен для нас с точки зрения рабочих мест и экономики, но мы достигли предела, поэтому мы приняли эти меры, чтобы гарантировать лучшее управление потоком людей и размещение туристов. Туристы приезжают сюда, чтобы прогуляться и увидеть красивые места, а не стоять в пробке", – объясняют свое решение местные власти.

Согласно новому закону, принятому в сентябре 2022 года, в регионе насчитывается чуть менее 230 тысяч официально одобренных гостевых коек. Также вводится запрет на открытие любого нового объекта размещения, если другое место не закрывается. Это ограничение распространяется и на жилье от Airbnb.

Кроме того, были введены ограничения для однодневных экскурсий: теперь для посещения ключевых туристических мест, включая ледниковое озеро Лаго-ди-Брайес, требуется предварительное бронирование.

Вместе с тем, сообщает The Independent, в рыбацком городке Портофино в провинции Генуя решили ввести штрафы в 275 евро для туристов, которые "слоняются без дела" или слишком долго задерживаются ради фото на популярных локациях. Такие локации теперь будут помечены как красные зоны или зоны "без ожидания".

Мэр Портофино Маттео Виакава заявил, что туристы, которые останавливаются, чтобы сфотографироваться, вызывают "анархический хаос", в том числе постоянные пробки и перегруженные тротуары.

"Цель состоит не в том, чтобы сделать это место более эксклюзивным, а в том, чтобы позволить всем насладиться нашей красотой. Мы хотим избежать опасных ситуаций, вызванных переполненностью", – пояснил он.

Какие еще ограничения для туристов действуют в Италии

Ранее власти Италии предложили штрафовать на сумму от 10 тысяч до 60 тысяч евро людей, которые наносят ущерб памятникам или другим культурным объектам.

С января 2023 года итальянская Венеция начала взимать с туристов плату за посещение. Таким образом город стал первым в мире, ввевшим такое правило.

Летом 2022 года с туристов начали брать плату за посещение двух самых красивых пляжей Италии – Кала Котиччо и Кала Бригантина на островах Ла-Мадделена у северного побережья Сардинии.

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