Какую спичку нужно переместить, чтобы равенство стало верным: тест на IQ за 10 секунд

В этом задании есть несколько вариантов ответа.

Хотя иногда головоломки со спичками и сложны, но они пользуются огромной популярностью. Это и неудивительно, ведь решать их не только интересно, но и очень полезно.

Во время решения головоломок вам приходится держать в голове кучу деталей, вариантов и условий одновременно. Это идеальная тренировка для памяти. Кроме того, наш мозг обладает свойством нейропластичности, а каждая новая нетипичная задача – это создание новых связей между нейронами.

УНИАН подготовил для своих читателей новый интересный вызов, который проверит вашу логику, креативность и пространственное воображение. Вы в игре?

На изображении ниже вы увидите математическое выражение 9+5=9. В нем есть ошибка, которую вы должны исправить. Для этого вы можете переставить только одну спичку. Какую и куда именно – вам и предстоит выяснить.

Но есть еще один момент – время на ответ будет ограничено. У вас всего 10 секунд на решение этой головоломки.

Готовы? Время пошло!

В мире контента мы привыкли к быстрому дофамину от прокрутки соцсетей. Головоломки же дарят так называемый дофамин победителя. Когда пазл наконец складывается, мозг получает мощный сигнал удовольствия от преодоления трудностей. Это снижает уровень стресса и воспитывает когнитивную выносливость – способность не сдаваться, когда что-то не получается сразу.

Ответ на головоломку

Одно из возможных решений этой головоломки предполагает превращение первой 9 в цифру 3. Лишнюю спичку нужно было подставить ко второй девятке, образовав из нее 8. Тогда вы бы получили выражение 3+5=8.

Или же вы могли пойти другим путем – превратить первую 9 в 3, но лишнюю спичку подставить уже к 5, чтобы образовать цифру 6. В итоге вы бы получили выражение 3+6=9. И оно тоже было бы правильным с математической точки зрения.

Другие головоломки со спичками от УНИАН

Проверьте себя в еще одной головоломке со спичками. В ней нужно исправить ошибку в равенстве 6+1=12, и для этого вы можете переставить только одну спичку. Справиться нужно за 8 секунд.

Также вы можете попробовать решить более сложную головоломку. Задание предполагает исправление ошибки путем перемещения двух спичек. У вас будет всего 12 секунд на ответ.

