В Майами прошли тайные переговоры США и Катара по соглашению с Ираном, - Axios

Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия работают в тандеме, чтобы добиться соглашения.

Госсекретарь США Марко Рубио и посланник Белого дома Стив Уиткофф встретились в субботу в Майами с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани в рамках переговоров о прекращении войны с Ираном. Об этом пишет Axios, ссылаясь на осведомленные источники.

Как указывает издание, США и Иран ведут переговоры по меморандуму о прекращении войны и создании основы для более детальных переговоров. При этом, хотя Пакистан является официальным посредником между США и Ираном с начала войны, но Катар также играет ключевую роль в посредничестве между сторонами, и, по словам американских чиновников, Белый дом считает их особенно эффективными в переговорах.

Сообщается, что Аль-Тани накануне встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне. Он должен был немедленно вернуться в Доху, но изменил свои планы и отправился в Майами. Находясь там, он позвонил министру иностранных дел Саудовской Аравии, чтобы обсудить усилия по посредничеству.

По данным источников, встреча была посвящена пути достижения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны. При этом один из источников заявил, что Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия работают в тандеме, чтобы добиться соглашения.

"Посредники призывают обе стороны к деэскалации и сосредоточению на достижении соглашения".

В то же время по состоянию на полдень субботы США все еще ожидают ответа Ирана на меморандум, отмечает Axios.

Война США в Иране - последние новости

Ранее СМИ писали, что Белый дом близок к заключению с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец конфликту и заложить основу для более детальных переговоров по ядерной программе.

Отмечается, что вероятное соглашение предполагает, что Иран введет мораторий на обогащение урана, США снимут санкции и разблокируют миллиарды замороженных иранских средств, а обе стороны снимят ограничения на транзит через Ормузский пролив.

